Conmoción en Hollywood: murió el actor Ray Liotta, a los 67 años

Hollywood llora por estas horas la muerte de Ray Liotta. El actor tenía 67 años, nacido en Nueva Jersey, falleció mientras dormía en República Dominicana, donde se encontraba filmando la película “Dangerous Waters”, según confirmó el sitio Deadline. Por su parte, el portal web de TMZ, agregó que Jacy Nittolo, novia de Liotta, se encontraba acompañándolo en el rodaje.

Uno de sus papeles más recordados fue su actuación en "Buenos muchachos", a partir del cual el intérprete se convirtió en habitual del cine de gángsteres. Esa actuación junto a Robert De Niro y Joe Pesci, en el descenso a los infiernos de Henry Hill que dirigió Martin Scorsese en 1990 y recibió cinco nominaciones a los premios Oscar, fue el puntapié inicial de una carrera ascendente.

Cabe destacar que después de su pico de gloria su imagen empezó a decaer, pero en el último tiempo remontó con destacadas apariciones en la película de Netflix "Historia de un matrimonio", o en "No Sudden Move'"y hasta en uno de sus últimos trabajos, la precuela de "Los Soprano", "The Many Saints of Newark", en el que se cuentan los orígenes de Tony Soprano.

Ray Liotta, que tenía una hija de 23 años llamada Karsen, había participado en la miniserie de Apple TV+ "Black Bird" que se estrenará en julio y en la tercera temporada de "Hanna" de Amazon Prime Video, que estrenó el año pasado. Además había finalizado el rodaje de la película dirigida por Elizabeth Banks "Cocaine Bear" y estaba por protagonizar junto a Demi Moore "The Substance".