Interna y renuncias: se fue un técnico clave de Energía

Cuando desde la Presidencia comenzaban a bajar mensajes para intentar aquietar las convulsionadas aguas del Frente de Todos, dos renuncias –la más importante, del principal técnicodel gasoducto proyectado entre Vaca Muerta y Buenos Aires-, volvieron a tensar la interna oficialista.

Luego que Alberto Fernández expresara el sábado desde Chaco que dentro del FdT están aprendiendo a “convivir con diferencias”, ayer se conoció la salida de Antonio Pronsato, de IEASA (la ex Enarsa), que trabajaba en la unidad ejecutora del proyecto que busca transportar gas desde el yacimiento neuquino hasta la red afincada en territorio bonaerense.

Se trata de un técnico que venía trabajando en el kirchnerismo en el área de Energía desde los tiempos de Julio de Vido en Planificación Federal y habría dimitido por las demoras en las obras.

Es que pese que el 21 de abril pasado el propio Fernández había anunciado la puesta en marcha de la iniciativa con un acto en Vaca Muerta, junto a técnicos camporistas como el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, el proyecto sólo tiene asignado la provisión de caños, al holding Techint, pero aún no fue licitada la obra civil. Una vez conocida la renuncia, el secretario de Energía, Darío Martínez, sostuvo que los pliegos se publicarían esta semana pero en el sector energético siguen las dudas sobre el cronograma que ahora viene informando el oficialismo.

En tiempos de crisis energética y del aumento en el costo de las importaciones de GNL (gas natural licuado) a causa de la invasión en Ucrania, al gasoducto Néstor Kirchner buscaron transformarlo en la nave insignia de la obra pública e incluso en en el Gobierno proyectaron que, una vez avanzado el proyecto, permitiría ahorrar unos 3 mil millones de dólares al país en concepto de importaciones.

Por eso, en Energía intentaron durante la víspera bajar el tono a la salida de Pronsato al que calificaron como un “asesor” y no el encargado de la ejecución del ambicioso plan que, aseguraron, estaría en manos del gerente de la ex Enarsa, Agustín Gérez. “Se les fue especialista y no es menor. No pueden compararlo con el director de IEASA, que es un abogado con un posgrado en energía”, explicó, a su turno, una fuente del oficialismo consultada.

Otra baja

La otra renuncia en el equipo de gobierno conocida durante la víspera fue la de Juan Pablo Fridenberg al cargo de subdirector de Asuntos Jurídicos de la AFIP. Con más de 20 años de trayectoria en el organismo recaudador, firmó resoluciones vinculadas a la causa por la deuda del Correo de la familia Macri y en las últimas horas se fue a trabajar a un estudio en el exterior. Pero su salida disparó suspicacias sobre cómo continuará el equilibrio de poder de las distintas tribus del FdT en este organismo.

Desde que asumió al frente de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont ha quedado envuelta en la tensión interna del gabinete económico con el kirchnerismo.

Más voces

Mientras, durante la víspera se conocieron declaraciones que dan cuenta de las diferencias del kirchnerismo con el andar económico. Nuevamente Andrés “Cuervo” Larroque dejó explicitado que la crisis interna no se soluciona con un mano a mano entre Alberto y Cristina. “No es una cuestión mágica que se soluciona con una simple reunión”, explicó al tiempo que abundó que “más allá de las charlas y las buenas intenciones, es muy necesario que se resuelvan los problemas de fondo porque si no, no hay política social que alcance”.

También se sumó el ex canciller Felipé Solá a las críticas al ministro Martín Guzmán y su plan económico, al plantear que este ministerio “parece una isla, se analiza todo pero no pasa nada”. El ex gobernador se distanció del Presidente una vez que se enteró de su salida del gabinete en plena gira por México, en el marco del reordenamiento del oficialismo post derrota en las PASO.

Hace unas semanas se reunió con la Vicepresidenta en el Senado e incluso participó de una jornada de debate en el Instituto Patria. “Hay que solucionar la carrera de obstáculos que significa vivir para muchos argentinos de varias clases sociales: esa carrera tiene que ser menor, el Gobierno es responsable de eso y de ser mucho más pragmático y de animarse a hacer las cosas”, puntualizó Solá, en un claro ataque a la gestión económica del Ejecutivo.

