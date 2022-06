Bullrich habló de sacar los planes sociales en 6 meses y del Gobierno le salieron al cruce

La titular del PRO, Patricia Bullrich, anunció algunas de sus propuestas en caso de ser presidenta en 2023 y rápidamente salieron a responderle desde el Gobierno nacional.

Durante el acto en el Yacht Club de Olivos, donde también presentó a sus equipos de técnicos, Bullrich planteó: "Me dicen que es imposible sacar los planes en seis meses. Yo digo más imposible es no sacarlos porque se van a quedar para siempre. Si no lo hacemos con convicción, nos comen el cambio".

“Esta vez vamos a ir a un cambio que sea para siempre. El primer día vamos a enviar tres leyes para desburocratizar, asegurar el imperio de la ley en todos los ámbitos y prohibirle al Banco Central emitir moneda para financiar al Estado”, amplió la dirigente que representa el sector más duro del PRO.

La respuesta de parte del Gobierno llegó rápido y fue a través del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien cuestionó a Bullrich por decir que "quiere sacar los planes en 6 meses. Como si no hubieran gobernado y además no los hubiesen duplicado", en referencia a la gestión de Mauricio Macri.

"Hablar de "sacar o poner" planes es querer que los pobres siempre sean pobres. Buscamos transformar planes en empleo y no RT's que alimenten las grietas", completó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

De esta manera el oficialismo rápidamente salió al cruce de Bullrich, quien estuvo acompañada por Macri durante el acto realizado anoche en la que le preguntaron si era un lanzamiento de su precandidatura presidencial para las elecciones de 2023 y respondió que se trata de “una preparación”: “Lo importante es prepararnos con todos los detalles y llegar al gobierno con todo listo. Por supuesto, hay que ganar las elecciones antes", agregó.

Los equipos que armó Bullrich se componen con dirigentes, ex funcionarios macristas y diputados del PRO. Entre ellos, Gerardo Milman, Juan Pablo Arenaza, Paula Bertol, Luciano Laspina, Javier Iguacel, Fernando Iglesias y Waldo Wolff; Susana Decibe, Hernán Lombardi y Alberto Förhig.