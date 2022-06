Kicillof cubrirá las vacantes en la Suprema Corte

Axel Kicillof tomó la decisión de emprender un camino que le demandará iniciar –o en rigor retomar- una negociación con la oposición. El mandatario resolvió avanzar con la cobertura de las vacantes que existen en la Suprema Corte lo que le demandará avanzar en un entendimiento con Juntos por el Cambio.

Esto es así porque los pliegos de designación de los ministros del alto tribunal requieren del respaldo de los dos tercios de los votos del Senado, un número que de por sí solo el oficialismo no está en condiciones de sumar.

Altas fuentes de la Gobernación confiaron ayer que Kicillof se puso como objetivo cubrir las tres vacantes que actualmente existen en la Corte que por estos tiempos está funcionando con cuatro miembros: Luis Genoud, Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres.

El 31 de agosto del año pasado se oficializó la renuncia de Eduardo Pettigiani, que sumó su vacante a las que se habían generado con los fallecimientos de Eduardo de Lázzari y Héctor Negri. Esos tres cargos son los que ahora buscará cubrir Kicillof.

Altas fuentes oficiales confiaron además que Kicillof quiere que al menos dos de las vacantes sean ocupadas por mujeres y darle así perspectiva de género a la Corte. Esa aspiración es compartida incluso por el radicalismo, que hace algunos meses se expidió en ese sentido. Un dato adicional: en el equilibrio interno de Juntos por el Cambio, el lugar que habría para la oposición le corresponde a la UCR. El último ministro que llegó a la Corte fue propuesto por el PRO durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Se trata de Sergio Torres.

Por el lado del oficialismo, como ya informara este diario, se habla como posible candidata de Marisa Herrera, una jurista cercana al kirchnerismo.

¿DOS O TRES?

Si bien en el Gobierno se habla de completar las tres vacantes, existen especulaciones en relación a que Juntos por el Cambio buscaría dar el OK para que salgan no más de dos pliegos, con la idea de completar el año que viene el trámite, acaso, con la necesidad de cubrir ya no uno sino dos cargos. Es que en ámbitos judiciales se habla de la posible jubilación de uno de los cuatro integrantes del alto tribunal.

Así, la oposición podría volver a pulsear para quedarse con otro ministro en el alto tribunal en una negociación posterior.

De todas formas, en medio de los chisporroteos entre radicales y el PRO se abre una incógnita en torno de cómo podrá avanzar la negociación. De hecho, existen fuertes tensiones internas que hicieron eclosión en el debate de la reforma jubilatoria para los empleados del Banco Provincia y en el reparto de espacios para la oposición que culminó con el nombramiento del kicillofista Federico Thea en la presidencia del Tribunal de Cuentas.