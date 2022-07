Ricardo Zielinski puede respirar tranquilo de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América frente a Athletico Paranaense. Y es que luego de aquella reunión con la dirigencia llevada adelante esta misma semana tras la primera práctica en el Country de City Bell, la directiva albirroja se movió con velocidad y arregló la contratación del defensor argentino Nehuén Paz, quien llegará a Estudiantes en las próximas horas para sellar un vínculo a préstamo que lo unirá con el club albirrojo hasta diciembre del corriente año 2022.

Zurdo, de 29 años y 1.91 de altura, el ex All Boys, Newell´s y Lanús, entre otros, reúne las características que buscaban tanto cuerpo técnico como CD para suplir la baja por lesión de Fabián Noguera, quien no podrá estar a disposición del Ruso y los suyos por aproximadamente un mes.

Con buen juego aéreo y experiencia internacional también en el Viejo Continente, otra cuestión que favorece a la contratación de Paz es que llega con rodaje y en plena competencia dentro del torneo chileno de Primera División, en el cual su equipo ocupa actualmente la undécima colocación, con 22 puntos en 18 jornadas disputadas del mismo.

Lo cierto es que ante la urgencia de contar con un nombre para la defensa y de hacerlo también antes de la jornada mañana, (momento en que se deberá presentar la lista para los cuartos de final de la Copa con las modificaciones incluidas), Estudiantes espera por el arribo de quien también pasara por Bologna, Lecce y Crotone, todos de Italia, y también por el Kayserispor de Turquía.

El defensor hizo Inferiores en el Pincha, antes de pasar y debutar en Primera en All Boys

Por lo pronto, al central lo esperan en el Country Club de City Bell cuanto antes para así estampar la firma que lo unirá con el Pincha, y así ponerse a disposición de un Zielinski que sumará una nueva alternativa para una última línea en la que tiene aptos a Agustín Rogel, Luciano Lollo y Jorge Morel, a quien también ha utilizado en la zaga central, pero por cuestiones de fuerza mayor.

Al concretarse dicha operación, la cual el León ya confirmó en sus redes sociales, Estudiantes sumó su octava cara nueva dentro de un mercado de pases en el que ya cerró previamente a: Luciano Lollo, Benjamín Rollheiser, Pablo Piatti, Mateo Pellegrino, Leonardo Heredia, Eros Mancuso y al uruguayo Mauro Méndez, quien ayer firmó y fue presentado por el club.

SUS NÚMEROS EN EL 2022

El exdefensor de All Boys llegó a Chile en febrero de este año, luego de haber transitado en el ascenso italiano, con un paso previo en el Crotone de la Serie B. Contratado por recomendación de Gary Medel, quien fuera compañero suyo en Bologna, disputó un total de 13 encuentros con la camiseta de los Cruzados, quienes fueron parte de la actual Libertadores y también de la Copa Sudamericana, eliminados hace bastante tiempo atrás por el Santos de Brasil.

De los 13 partidos que jugó Nehuén Paz en Universidad Católica, 12 de ellos los hizo en condición de titular, incluyendo cuatro en la Fase de Grupos del certamen que persigue actualmente el Pincha y que lo tendrá frente a frente con Athletico Paranaense desde el próximo jueves 4 de agosto.

En total suma 1.051 minutos en cancha, con un último registro del 17 de julio, momento en que jugó los 90 en lo que fue la derrota 3-2 de su equipo ante Curicó Unido.

A lo largo de su carrera como profesional acumuló 162 partidos oficiales y 4 goles. Dos de ellos en La Lepra rosarina, uno en Bologna y el restante en el fútbol turco. Su trayectoria se desglosa en 36 partidos en All Boys tanto en Primera División como en Segunda; 57 en Newell´s; 4 en Lanús; 13 en Bologna; 13 en Lecce; 12 en Kayserispor; 14 en Crotone y los mencionados 13 en Universidad Católica.

COMO ROLLHEISER, PERO PARA TERMINAR COMO SCHIAVI

Al igual que Benjamín Rollheiser, otro nombre que sumó el Pincha en el actual mercado, Paz tuvo un paso por las Inferiores del León. El nacido en Buenos Aires estuvo en el León hasta 2011, momento en que quedó libre. Algunos años después estuvo cerca de regresar, con Mauricio Pellegrino como entrenador, algo que finalmente no sucedió.

Ahora la historia es otra y en instancias decisivas de la Libertadores, buscará emular a Rolando Schiavi, quien arribó a Estudiantes de emergencia, en 2009, y terminó levantando la Copa de la mano de Alejandro Sabella.