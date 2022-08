"Bienvenidos a Bordo": ¿Quién es el platense que participó en la "puerta de los parecidos"?

Leandro Quiroga tiene 24 años y es del barrio platense de Gorina. Se presentó al programa para jugar en la puerta de los parecidos, que se hace habitualmente todas las tardes, en el ciclo que conduce Laurita Fernández y que anteriormente era llevado a cabo por Guido Kaczka, que solo se quedó con los "8 Escalones" en la pantalla del 13.

El joven fue como un parecido de el ex arquero de la Selección Argentina y actual arquero de Boca Juniors, Sergio "Chiquito" Romero, que volvió al fútbol argentino después de muchos años de estar en grandes equipos de Europa.

"Mí novia y amigos me decían que yo me parecía mucho al arquero, por eso me anoté en el programa "Bienvenidos a Bordo", cuenta a este medio. A su vez, cuenta su reacción, una vez confirmada su participación en el programa: "Cuando llegue atender y me contaron no lo podía creer que era verdad y así coordine con la producción el día y horario para ir y poder grabar".

"No tenía que decir a quien me parecía, y cuando me presenté tardaron en adivinarme", quien no pudo ganar, pero se llevó una linda experiencia en uno de los programas mas vistos de la tarde en dicho canal.