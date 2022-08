“Que Adriana salga con un chico tan joven es ridículo”, dijo García

Ricardo García se cansó ayer de atender el teléfono y de contestar mensajes “a raíz de este asunto”, según le contó a EL DIA. ¿Qué asunto? El romance de su ex mujer, Adriana Aguirre, con un músico urbano 45 años menor.

“En principio es una mujer que tiene unos años, que se mantiene muy bien, pero tiene sus años, y no veo muy bien una relación con un chico de 25”, dejó en claro el cantante e imitador en relación al romance de quien fuera su mujer durante 26 años y que terminó en 2020.

García, a través de un audio de WhatsApp, se atrevió a aconsejar a la intérprete de 70 años que ayer protagonizó con su romance las portadas de diferentes medios de la farándula argentina: “(Debería) buscar un hombre de su edad o un poco más joven. Tantos años más joven me parece... hasta ridículo, ¿no?”.

Y aunque suele acompañarla en las entregas del “Adriana Tour”, esa suerte de reality que la ex vedette lleva adelante sus redes sociales y en donde se la puede ver promocionando desde una pizzería hasta monopatines, García aseguró que su relación no va más allá de lo que se muestra en las plataformas.

“No sé mucho de la vida de ella, no sé bien exactamente todo lo que hace”, dijo y sentenció: “Que haga su vida, yo haré la mía”.

En relación al supuesto nuevo amor (un trapero que “se llama Francisco, le dicen Paco, pero yo le digo Paqui o Paquirri”, según había revelado Adriana en la televisión sobre su romance), el mediático dijo no tener el placer de conocerlo. Aunque sí sabe que se trataría de uno de los dos cantantes con los que Adriana grabó, en marzo pasado, el famoso videoclip de “Paga dios” en la que junto a Silvia Panal interpretó a una “sugar mommy” muy canchera: “No los conozco, no sé quienes son. Yo no estoy en la onda. Yo estoy en otra onda, la de los grandes: Sandro, Leonardo Favio”, se desmarcó García con un tono melancólico.

Actor “desde hace muchísimos años”, quien debutara en el medio como parte del elenco de “Música en Libertad” según recordó, García se dedicó luego a los negocios, de todo tipo y color: Tuvo un hotel de pasajeros y hasta fabricó perfumes, sin embargo, si hay algo que lo enorgullece y que recuerda con emoción es el hecho de haber sido parte de “Mediodía con Mauro”, el “primer reality show de la tevé”, el inolvidable programa conducido por Mauro Viale a fines de los noventa en el que junto a Aguirre, su socia artística, “fuimos uno de los principales protagonistas”, ayudando a cosechar “el rating más alto de la historia de América TV”.

“Y ahí comenzó” su carrera mediática, dijo Ricardo, una trayectoria por diferentes escenarios que después complementó con su oficio de cantante e imitador. “Imito a varios, no solo a Sandro, a Leonardo, a Raphael, a los grandes, los que marcaron historia”, explicó como para que lo conozcan lo que aún no tienen la suerte.

Y aunque tras su mediática separación (en la que se disputaron 60 millones de pesos, una cifra que se redujo tras un arreglo amistoso entre las partes) tuvo algún affaire, García aseguró estar ahora soltero.

“No es que me falten oportunidades pero no estoy de ánimo”, admitió el artista que sigue recuperándose de la operación del corazón a la que fue sometido en enero pasado. “Estoy un poco limitado en unas cuantas cosas y no puedo hacer todo lo que yo quisiera”, confesó.

Y cerró: “Pero estoy bien, con mi soledad y mi tranquilidad”.