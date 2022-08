Milagros y una historia familiar que causa gran impacto en la Ciudad

Pasan las horas y la historia de Milagros sigue provocando un gran impacto en la Ciudad. La adolescente de 14 años sufrió una descompensación en un retiro espiritual que se desarrollaba en el colegio San Vicente de Paul, el sábado pasado, y nada se pudo hacer para salvarle la vida.

Pese a la asistencia que le dieron en el lugar y, su posterior traslado al hospital Rossi, los médicos que la recibieron confirmaron su deceso.

“Insuficiencia cardíaca aguda, cardiopatía y edema agudo de pulmón”, fueron las causas del fallecimiento detectadas por los forenses, que descartaron de plano la existencia de traumatismos.

La investigación por la muerte es llevada adelante por la fiscal Ana María Medina, aunque todo estaría encaminado a su cierre por archivo, ante la inexistencia de elementos que configuren responsabilidades penales en el evento.

El caso, como se sabe, provocó reacciones en cadena hacia la familia, que se muestra cruzada por el dolor de la tragedia.

UNA REVELACIÓN DE ALTO IMPACTO

Por si fuera poco, se conoció la historia de la foto que posteó la madre de Milagros, donde se veía a su hija junto a otra chiquita.

Se trata de la prima de la adolescente y quien también tuvo una muerte prematura.

Ambas tenían casi la misma edad y si bien eran parientes -no muy cercanas-, mantenían una relación de primas.

De ahí que Noelia, la madre de Mili, escribió un sentido mensaje junto a la imagen en la red social Facebook: “Juntas de nuevo”.

La joven fallecida, que además tiene un hermano menor, “eran muy amigas con Josefina” por lo que en aquel momento significó una dura pérdida para ella.

La publicación, además de una gran cantidad de reacciones, cosechó muchos comentarios de pesar por la triste noticia.

En tanto que más tarde, en Instagram, la mujer también se expresó con otra foto de la joven: “Alma mía, vos llegaste primero a los brazos de la Virgen. Esperanos, preparanos el camino. Gracias por tanto amor y felicidad. Te amo. Gracias por existir”.

Marina Rodríguez Aubert, tía de Milagros, también se manifestó con un sentido mensaje: “Volá alto mi ángel. Cada segundo a tu lado me llenaste de felicidad. Éramos dos niñas cada vez que nos juntábamos. No hay palabras con que pueda decirte cuánto te amo. Llenaste nuestras vidas de amor del amor más puro. Me hiciste saltar 12 horas en el Quilmes Rock, sólo vos lograste eso. Te voy a extrañar cada día de mi vida hasta Dios nos permita reencontrarnos. Fuiste, sos y serás luz. Te llevaste parte de mi alma y es un hueco q ya nada va a llenar pero me dejaste los mejores recuerdos en el corazón. Tuve el honor de ser tu tía y el privilegio de ser tu madrina, ni cerca de ser merecedora de tanto. Te amo hasta el infinito y más allá. Solo espero que desde dónde estés te siga llegando mi amor”.