“Me dijo que se golpeó en el sillón”: habló la madre de la joven que golpeó brutalmente a su hijo en La Plata

Un caso indignante tuvo lugar en La Plata en los últimos días. Una joven de 17 años fue filmada por su cuñada golpeando brutalmente a su hijo de un año y generarle lesiones graves en la boca y en la mejilla.

Ocurrió en 525 y 157 y fue su cuñada quien grabó la agresión que luego se hizo viral en redes sociales. Por el hecho, el menor está en un hogar de resguardo, apartado de su familia.

En el vídeo se escucha decir a la cuñada de la agresora “lo vas a terminar matando, le bajaste un diente”. “Le bajé un diente pero ya le va a crecer”, responde la madre del menor mientras le limpia la sangre de la boca.

Tras los hechos trascendidos, habló la joven que grabó los golpes y, recientemente, Sonia, la abuela materna del bebé agredido. La mujer explicó al diario El Día que “no le dan información a nadie de la familia”, para evitar un posible acercamiento.

Ella se enteró de lo ocurrido el mismo día, cuando su ex pareja la llamó para pedirle que vaya a buscar a la hija que tienen en común porque “el papá del nene se lo llevó”. Al llegar al domicilio le informaron que “recién se la llevaron en la patrulla”.

Al llegar a la comisaría pidió conocer la situación y desde la dependencia de Niñez la pusieron al tanto, a la vez que le mostraron la primera parte del video, donde se la ve a la joven madre almorzando y pegándole a su hijo.

La joven de 17 años “me dijo que se golpeó en el sillón y le dije ‘decime la verdad porque soy tu mamá’. Ahí me contó”. “Esa noche lo revisaron en la comisaría y lo primero que hicieron (desde Niñez) fue ver que tenía lastimada la encía y estaba sucio el pañal”, agregó.

En toda esta historia, Sonia quiso aclarar que “hace rato están viviendo juntas” su hija y la amiga pero no por mucho tiempo más. “Me dijo que (ellas dos) ya habían discutido y ella se iba a ir a vivir a otro lado. Ya había comprado una casilla para irse pero a la cuñada no le convenía quedarse ahí”, sumó en referencia a que los videos fueron publicados con la intención de retenerla.

Además, denunció que su hija “tiene problemas de drogas”. “Todos dicen que no, que es mentira, pero saben que estuvo internada” a causa del consumo de estupefacientes.

En esta línea, pidió que se investigue por las agresiones al resto de las personas que viven bajo el mismo techo que la agresora ya que “mi hija tiene dos tajos en la espalda” por los golpes recibidos anteriormente. Reclamó que intervengan las autoridades porque está sufriendo hostigamiento y “hacen Facebook truchos”.

“Yo no digo que mi hija hizo bien. Quiero que se investigue a todos”, afirmó. Respecto a la situación judicial de su familiar, Sonia consideró: “Se tiene que hacer cargo. La Justicia sabe lo que tiene que hacer con ella. A mi, me interesa mi nieto. Yo no sabía nada de los golpes”.