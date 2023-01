Aborto: casi 600 tratamientos y ultimátum de la Justicia a la Municipalidad

En los últimos 16 meses, en La Plata se realizaron un total de 597 abortos en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) municipales, según le confirmaron funcionarios comunales a EL DIA. Este diario también hizo las consultas correspondientes al área de Salud de la Provincia, a fin de contar con la cantidad de abortos efectuados en los hospitales bonaerenses que están en la Región, pero no se brindaron los datos correspondientes a La Plata, sino el cómputo total de los que se concretaron en todo el territorio bonaerense (más de 50 mil).

En cuanto a los abortos hechos en los citados centros comunales, se trata de un número que, a priori, podría indicar que en la Ciudad se está cumpliendo con creces con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada hace un poco más de dos años, el 30 de diciembre del 2020. Pero la verdad es que en esa materia el Ejecutivo local se encuentra contra las cuerdas tras un fallo de la jueza María Fernanda Bisio.

La decisión judicial surgió en respuesta a un amparo presentado por organismos feministas y de derechos humanos, que se unieron ante la falta de información sobre la aplicación de la IVE en la Ciudad. Pero además de esta falta de datos, lo que más les preocupaba era que en 2021 -año en el que iniciaron los reclamos- de los 47 Centros de Atención Primaria de Salud distribuidos por toda la Región, sólo en tres se garantizaba el acceso al aborto.

Es por eso que “el 3 de noviembre de 2021 presentamos un pedido de acceso a la información pública y el 13 de diciembre hicimos llegar un pronto despacho por mesa de entrada y por correo electrónico a la Secretaria de Salud. Después de 30 días sin respuesta entendimos que la Municipalidad se estaba negando a brindar información, por lo que presentamos un amparo contra el municipio el 5 de mayo del 2022”, detalló María Julia Constant, miembro de la Campaña por el derecho al aborto.

Finalmente el 31 de agosto de 2022 la Municipalidad contestó a la demanda, pero de las 15 preguntas que le habían planteado sólo respondieron 9, evitando dar información de cuántos procedimientos se habían realizado hasta el momento o cuáles eran los centros en los que se cumplía con la correcta aplicación de la IVE. Por lo que la jueza María Fernanda Bisio, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, hizo lugar al reclamo de las organizaciones y el 22 de noviembre le dio a la Municipalidad un plazo de 30 días hábiles para realizar un informe de “forma completa, veraz y adecuada” en el que se le dé una “respuesta íntegra y detallada a la totalidad de los 15 interrogantes planteados”.

Nuevas consejerías

Desde el primer pedido que realizaron en conjunto el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Campaña por el derecho al aborto de La Plata, la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir de La Plata, Berisso y Ensenada, y Desobedientes Socorristas de La Plata, hasta la actualidad la Municipalidad abrió nuevas consejerías. De esta manera, hoy por hoy de los 47 centros de salud existentes solo seis garantizan el acceso a la IVE a las personas gestantes y son los siguientes: el Nº 7 (Villa Elvira), el Nº 11 (Arturo Seguí), el Nº 15 (Tolosa), el Nº 41 (Altos de San Lorenzo), el Nº 44 (Los Hornos) y el Nº 45 (El Retiro).

Ante esto, miembros de la Red de profesionales por el derecho a decidir le confiaron a este medio que las nuevas consejerías fueron formadas como respuesta a las presiones de las organizaciones, pero que se hicieron de “manera muy precaria, con pocos trabajadores, con bastante persecución, con pocos turnos de ecografías y demoras”. Además agregaron que es “es muy complicado abrirlas porque hay mucha resistencia” y a su entender esto se debe a que “las autoridades del municipio son objetoras de conciencia”.

Una minoría

De todos modos, a pesar de las aperturas, siguen siendo una minoría los centros que cuentan con consejería de IVE y este bajo número repercute en que quienes tengan el deseo de abortar muchas veces vayan directamente a los hospitales provinciales, cuando el “80 por ciento de los pedidos de IVE se podrían resolver en los CAPS, pero no sucede así y es por eso que los hospitales están superados de turno, tienen muchísima demanda”, analizó Constant.

Por su parte, Paula Carasatorre, directora de Programas Sanitarios de la Municipalidad, reconoció que “sí obviamente debería haber más centros, pero no es fácil hacer el circuito necesario en los centros de salud, porque no son lo mismo que los hospitales públicos donde tenés todos los servicios en un mismo lugar”.

Pasos a seguir

Es que para poder cumplir con “el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo legal, gratuita y segura hay circuitos que tenés que garantizar. A una persona antes de hacerle el tratamiento hay que solicitarle un laboratorio, entonces por ejemplo si fue al centro Nº 11 de Arturo Seguí, se tiene que movilizar hacia el laboratorio municipal que está en 7 y 60 para hacerse el estudio. Todo esto es de un día para el otro y tenemos que pensar en las distancias”, argumentó la funcionaria. Lo mismo ocurre con las ecografías: no todos los centros cuentan con ecógrafos, por lo que también deben ser derivadas. “Todo esto implica que hay que seguir un circuito para que sea seguro, no es una pavada, no es entregar el misoprostol y listo”, aseguró.

Sí bien solo se entrega la medicación pertinente en seis centros, Carasatorre manifestó que la gran mayoría cuenta con consejerías de salud sexual reproductiva y no reproductiva, ya que “el trabajo fundamental de atención primaria de salud justamente tiene que ver con la prevención y promoción de salud sexual integral, hacemos foco e hincapié en eso, para no llegar a tener que llevar a cabo una IVE”.

De los 47 centros de salud existentes sólo seis garantizan el acceso a la IVE a las personas gestantes