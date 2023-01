La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo tendrá un amistoso entre equipos argentinos: Vélez - Colón se enfrentarán en Maldonado, Uruguay. Además, un choque muy prometedor en la FA CUP de Inglaterra, entre Manchester City y Chelsea. Como si fuera poco, un partidazo en la Serie A de Italia: Milan frente a Roma. Y la frutilla del postre la pondrán Atlético Madrid frente a Barcelona, por la Liga de España. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

AMISTOSO

20:30 Vélez vs Colón ESPN 3/ STAR +

SERIE A

08:30 Salernitana vs Torino STAR +

11:00 Lazio vs Empoli STAR +

11:00 Spezia vs Lecce ESPN 2/ STAR +

14:00 Sampdoria vs Napoli ESPN 3/ STAR +

16:45 Milan vs Roma ESPN 2/ STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Almería vs Real Sociedad STAR + / ESPN

12:15 Rayo Vallecano vs Real Betis DIRECTV SPORTS / 1610

14:30 Sevilla vs Getafe ESPN 2/ STAR +

17:00 Atlético de Madrid vs Barcelona STAR + / ESPN

FA CUP

11:00 Cardiff City vs Leeds United STAR +

13:30 Manchester City vs Chelsea STAR + / ESPN

13:30 Aston Villa vs Stevenage STAR +

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

15:00 Buffalo Bills vs New England Patriots FOX SPORTS 2

15:00 Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens FOX SPORTS 3

18:00 Philadelphia Eagles vs New York Giants FOX SPORTS 2

18:00 Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams FOX SPORTS 3

22:00 Green Bay Packers vs Detroit Lions ESPN 2/ STAR +

LIGA ACB

08:30 Real Madrid vs Gran Canaria

EREDIVISIE

10:20 NEC vs Ajax ESPN 3/ STAR +