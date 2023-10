Día de la Madre: expectativa en el comercio local

El próximo domingo 15 de octubre se celebra el Día de la Madre, una de las fechas que más repercute en las ventas de varios rubros: desde alimentos hasta indumentaria, pasando por florerías, casas de electrodomésticos y centros de belleza entre muchos otros.

Es por eso que todos los años los comerciantes tienen muchas expectativas durante los días previos al domingo festivo, ya que el incremento en ventas es bastante significativo.

“Tanto el Día de la Madre como Navidad son las fechas en las que más ventas tenemos. Y aunque la cosa no venga demasiado bien, sabemos que algo va a repuntar en los próximos días”, comentó la encargada de un estudio de belleza de manos y pies del Centro.

“Por ahora tuvimos muchas consultas sobre las promociones que hicimos para esta fecha. Con importantes descuentos en combos de belleza. Pero creemos que a partir del miércoles (por mañana) vamos a empezar a tener más ventas”, agregó la mujer y explicó que lo que más se usa para regalar son gift card de distintos montos (el mínimo ronda los 5 mil pesos) para que las madres elijan en qué tratamientos utilizarlos.

Sin embargo, debido a la inflación, quienes no tienen acceso a las promociones bancarias aprovecharon los descuentos de pago en efectivo y compraron los regalos ni bien fueron depositados los sueldos.

“Vino mucha gente la semana pasada a comprar. Como los cambios se pueden hacer hasta 15 días después de la transacción, trataron de asegurarse el regalo con el sueldo recién cobrado”, expresó la empleada de una zapatería de calle 8.

“Igual sabemos que desde el jueves van a empezar las ventas fuertes, siempre pasa así”, agregó la joven y destacó que lo que más compran para las madres son las sandalias de la nueva temporada primavera-verano, que tienen un valor promedio de 15 mil pesos el par.

“Esperamos que las ventas se dupliquen. Es lo que suele ocurrir cada año para el Día de la Madre”, destacaron en un local de venta de bijouterie y marroquinería. “No arrancó aún la venta fuerte. Creemos que la gente va a esperar las promociones bancarias que se hacen durante el fin de semana para comprar los regalos. Nosotros no tenemos descuentos pero creemos que vamos a tener un repunte de facturación”, analizaron.

Los que sí o sí saben que venden todo a último momento son los floristas que para esta fecha se preparan con bastante antelación porque tiene una fuerte demanda. “Tenemos encargos que ya nos hicieron los clientes de siempre, pero sabemos que el sábado y el domingo van a ser los días más fuerte de ventas. Los ramos de flores y las plantas son compras que se hacen antes de ir a visitar a las madres”, explicaron desde un puesto de avenida 7.

Pozo común

Con la crisis económica comiendo los sueldos de los consumidores, no hay promociones y descuentos que alivien el bolsillo. Hijos e hijas tratan de sumar beneficios, canjear puntos y hasta se juntan entre los hermanos para poder comprar un lindo regalo sin gastar de más.

“La mano viene complicada. Yo me vine al Centro a ver qué podemos comprarle a mi mamá y después analizamos con mi hermana qué nos conviene, porque está todo muy caro en relación a lo que cobramos”, contó Daiana, una platense que había averiguado por una cartera, una campera y también un pijama para agasajar a su mamá con un presupuesto de 50 mil pesos.

“Sin la promoción de las cuotas creo que no podría afrontar el gasto. Me da bronca porque es una vez al año pero ya no sé en qué achicarme. A mi mamá le gustan los perfumes, así que iré por algo de eso ya que en la farmacia que soy clienta tengo puntos para canjear además de pagar con la tarjeta que me hacen descuento”, detalló Julia, otra vecina de la Ciudad.

Y como lo que importa es compartir el momento, muchos son los que optan por regalarle a las madres un buen almuerzo de domingo. “Ayer (por el domingo) fui a la carnicería con la promoción del descuento y compré asado y achuras para el Día de la Madre. Todos los años nos juntamos con mis hermanos en la casa de mi mamá y llevamos algo para compartir. Quizá el domingo de pasada le compre alguna flor, pero no estoy como para gastar mucho más”, apuntó Marcelo, frentista de Tolosa.

Ventas online

Los emprendimientos, PyMEs y grandes marcas del país se preparan para el Día de la Madre y esperan picos de venta en el canal online.

En los últimos 10 días, las tiendas nube argentinas registraron más de 1.876.000 productos vendidos, con un crecimiento de 2 por ciento con respecto al mismo periodo del mes anterior.

El 3 de octubre fue el día con mayor cantidad de ventas, con más de 44.000 transacciones que representan un 13 por ciento más que un martes de septiembre.

En los últimos 15 días, la categoría que más compras registró fue indumentaria, seguido por salud y belleza., con un ticket promedio de 30.593 pesos.

Los productos más vendidos: calzado, bijouterie, remeras, máscaras hidratantes y productos de belleza para el pelo. Y el medio de pago más elegido por los argentinos en esta fechas fue la tarjeta de crédito con el 61 por ciento.

“Los picos de ventas observados en el comercio electrónico en los días previos al Día de la Madre revelan una tendencia prometedora. Con un destacado aumento del 25 por ciento en ordenes de compras, notamos que los consumidores prefieren la comodidad y la eficiencia del canal online”, expresaron los referentes de este sector comercial argentino.