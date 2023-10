“Votar a Milei es jugar a un proceso riesgoso”

El auditor general de la Nación y candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto visitó ayer la redacción de EL DIA, desde donde llamó a “no dar un salto al vacío” al votar al candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. “Es jugar a procesos que son altamente riesgosos”, dijo. Y subrayó: “No creo que Milei esté en condiciones de gobernar” la Argentina, si gana en las próximas elecciones.

“Quiero dejar un mensaje, en estos días en los que hay que reflexionar y pensar”, dijo Pichetto. “Lo que es conveniente para el país es lo que pueda ser previsible, no dar un salto al vacío, no jugar a procesos que son altamente riesgosos”, dijo al referirse a la figura del libertario. “Para gobernar la Argentina se requiere de un fuerte equilibrio emocional, de una personalidad, de tener equipos. Se requiere tener representación parlamentaria y nada de eso tiene Javier Milei, por lo tanto me parece muy dificultoso un esquema de gobernabilidad futura si se diera ese resultado”, añadió ante la posibilidad de que se imponga en los comicios.

El dirigente se refirió a Patricia Bullrich y sostuvo: “Creo que puede ser la más votada”, aunque consideró que “lo más probable” es que haya un escenario de ballotage, en el que la exministra compita con el candidato de La Libertad Avanza.

No obstante, se refirió al fenómeno libertario y cargó contra el peronismo. “Creo que el voto a Milei va más allá del voto bronca, voto enojo. Tuvo también una inducción por parte del kirchnerismo. Y creo que se le fue la mano también. Hubo mucho voto del peronismo ahí. Sino no te explicás algunos resultados como, por ejemplo, Avellaneda, donde (Jorge) Ferraresi se hizo una figura muy importante del kirchnerismo, que saca 48 puntos, que Kicillof saca 34 y que Massa saca 20, 21. Algo está pasando en Dinamarca, me parece que hay algunos números ahí que no están cerrando debidamente en términos de a dónde se canalizaron esos votos. Pero esto lo vamos a ver con más claridad y yo no le doy tanta credibilidad a la secuencia”, sostuvo.

Y resumió: “Hay un trabajo en los territorios destinado, quizás, a construir los tres tercios porque saben que en un enfrentamiento de las dos grandes coaliciones, el Gobierno, con la situación económica en la que se encuentra con la inflación, con pérdida de poder adquisitivo, es muy difícil poder llevar adelante un proceso de continuidad en el poder”.

Pichetto se refirió además a los escándalos de las tarjetas de la Legislatura y de las vacaciones del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y los comparó con los bolsos de José López. “Una escena en la que se revolean bolsos llenos de plata hacia el interior de un convento”.

Por otra parte, se mostró satisfecho con el desempeño de Patricia Bullrich durante el debate presidencial del domingo. “La vi, claramente, como la ganadora”, dijo. “Un debate no sirve para definir el voto, pero sí para mostrar el perfil de personalidad, la serenidad, la actitud, el temperamento, como para poder... que la sociedad pueda evaluar esa personalidad”. Y concluyó: “Ella mostró lo que puede ser, y a Sergio Massa lo vi muy incómodo”.