Los clubes que pelean abajo en la tabla Anual insisten con su intento de quitar un descenso

A pesar de que el globo de ensayo no tuvo buena recepción, no son pocos los clubes que no ceden en su intención de solicitarle a la AFA la anulación del descenso por la tabla anual.

Vélez Sarsfield y Banfield son los autores intelectuales del proyecto, que no cayó bien en el futbolero medio (si hacemos una encuesta, la preferencia del hincha es un torneo de 20 equipos) pero que encontró rápidamente aliados, no solamente en el resto de las instituciones con riesgo de perder la categoría, sino también en la Primera Nacional, que se vería beneficiada con un nuevo ascenso para llegar a la cifra de 30 equipos en la máxima categoría.

Hace apenas unos meses, con la competencia en curso, se realizó una Asamblea Extraordinaria que redujo de tres a dos los descensos para la presente temporada. En esa reunión celebrada el 22 de junio en el predio de Ezeiza, el único club ausente fue Talleres de Córdoba. Con esa medida, quedó en suspenso la intención de reducir la cantidad de clubes en Primera División. Hoy, intentan ir por más.

Más allá de que habría una resistencia inicial de Claudio Tapia que motivó que el borrador ya redactado del proyecto quedase archivado, este grupo de clubes estaría muy atento al resultado de la elección nacional del día 22, ya que entienden que escenario puede ser favorable a partir de “un contexto social y económico del país muy complicado, que se torna aun más delicado en medio de un proceso electoral tan cargado de angustias e incertidumbre”, según el texto del comunicado original.

El fantasma de un nuevo impulso a las sociedades anónimas deportivas desde y cierta búsqueda de aliviar la “tensión social” de cara a un eventual ballotage son las cartas que algunos piensan jugar para encontrar aliados en el Frente de Todos que ayuden a la causa, aunque lo disfracen de beneficios económicos, visibilidad y nivel de atracción para los espectadores y auspiciantes.