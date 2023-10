“Me vine a la guerra con la camiseta del Lobo, el mate y el arma”

“Soy re Tripero. Me vine a la guerra con el mate, el arma, la camiseta del Lobo y la 10 de Messi. Soy socio de la filial Triperos en Europa. La foto le llegó a Pedro Troglio y me mandó un video re lindo, demostrando su apoyo. Sería espectacular que les llegue a los jugadores. Los colores de la camiseta de Gimnasia son los de la bandera de Israel. Entonces hay como una conexión ahí”. El que habla es el cineasta Natan De Leo (33), quien actualmente forma parte del ejército israelí que combate a los terroristas de Hamás y, en el frente de batalla, utiliza la camiseta de Gimnasia.

Tras la brutal avanzada de ese grupo islamista, que provocó situaciones atroces, como crímenes, secuestros, lesiones a miles de personas, destrucción y desolación, las fuerzas militares de Israel iniciaron operaciones para recuperar el control de la frontera de Gaza y, con este objetivo, fueron convocados unos 300.000 reservistas para engrosar el ejército. Y entre ellos está De Leo, un platense que es fanático del Lobo.

Las imágenes de él, armado y con la camiseta de Gimnasia puesta, se hicieron virales. Al contar su historia, Natan dijo que se fue a Israel a los 26 años con otras aspiraciones y que hoy le toca defender la bandera del Estado judio, ya que el servicio militar es obligatorio.

“Si bien nací en Argentina y viví ahí hasta los 26 años, estoy defendiendo mi casa y a mi gente. Soy israelí y me siento israelí”, aclaró.

“Tengo familia acá en Israel por parte de mi abuela. Tengo primos y demás. Mis hermanos, mi papá y mis sobrinos están en La Plata. Estamos conectados constantemente, aunque a veces les digo que hay momentos en los que no puedo estar con el teléfono”, expresó.

“Es un desastre lo que está pasando acá”

De Leo trazó un panorama sobre la situación que se vive por estos días en esa zona del Medio Oriente: “Es un desastre lo que está pasando acá, no se veía algo así en 50 años. Es una locura. A toda la sociedad, al ejército y al Gobierno nos tomó por sorpresa. Con cada persona que uno habla, tiene un amigo que murió o al que le pasó algo. Igual, la moral está muy alta. Nadie tiene dudas de que vamos a ganar, como siempre. El pueblo de Israel está más vivo que nunca”.

Actualmente instalado en una base militar, se mostró fuerte y confiado de poder sobrellevar la compleja situación que le toca atravesar. “No tengo miedo. Estoy capacitado para defenderme y estoy rodeado de gente que está capacitada. Me siento más seguro acá que en mi casa. Siento que aporto mi granito de arena”, dijo. Y agregó: “Lo que más me preocupa es que mi familia y mis amigos estén preocupados por mí. Me pidieron que vuelva, pero mi hogar en este momento es acá”.

De Leo también contó que no puede revelar “el lugar exacto” en el que se encuentra, porque “lo tengo prohibido por el ejército”. Aunque hizo notar que “en donde estoy, que es una zona cercana a lo que en los mapas figura como Cisjordania, hay que estar todo el tiempo de guardia y preparados para realizar alguna actividad urgente”.

“Me acuesto armado y voy a la ducha armado”

Tanto es así, que reconoció que se acuesta armado y que va al baño armado. “Tengo mi M16, y no la dejo nunca. Va conmigo a la cama o cuando voy a la ducha. Es como mi compañera, que va conmigo a todos lados”.

“Acá todos tienen que hacer el servicio militar. Es obligatorio. Hombres y mujeres, cuando cumplen 18 años, hacen el servicio militar. Las mujeres durante dos años, y los hombres por dos años y ocho meses. Después, hasta los 40 quedás como reservista. Te presentás cuando te convoca tu gobierno, como en este caso”, aseguró.

Sobre su rol en el campo de batalla, el platense contó que los reservistas “no tienen disputas cuerpo a cuerpo, pero sí van a áreas que son explosivas. Habitualmente los problemas empiezan en Gaza con algunos ataques que son respondidos. Todo esto fue inesperado y sanguinario”.

Natan comentó hechos terribles que afectaron a personas muy cercanas a él, por ejemplo, mientras realizaban sus actividades habituales. “Yo trabajo en series de televisión y en películas, y un amigo que era ayudante de producción, con el que trabajé hasta hace un mes y medio, estaba en un kibutz cuando llegaron los terroristas y empezaron a disparar a mansalva. Este chico perdió la vida, pero salvó a ocho personas: los subió a su auto y manejó mientras se desangraba”, explicó.

“Se ven imágenes muy pero muy duras”

“Vi videos que dan miedo. Videos donde se ve cómo secuestran a niños, o en los que secuestran a una abuela de 80 años; vi a nenes encerrados en jaulas como si fueran conejos; videos en los que hay cuerpos de soldados y la gente de Hamás los pisotea, les hace pis encima, los escupe, los pasea por el centro de Gaza como si fuese un desfile de carnaval… Imágenes muy, pero muy duras”.

Mensajes de Troglio y Chirola

Natan también describió algunas situaciones agradables, que lo llenan de emoción y que se dieron desde que sus fotos con la camiseta del Lobo se hicieron virales. “Me están escribiendo muchos hinchas. Incluso me mandaron videos Pedro Troglio y Chirola Romero”, aseveró. Y destacó el valor que este tipo de gestos tiene para él: “Los videos que recibo son de apoyo y de fuerza. También una cuestión de empatía por tener el amor por los mismos colores. Como dije, los colores de la camiseta de Gimnasia son los mismos que los de la bandera de Israel. Así que tal vez por ahí sientan empatía o algo en común”.

Muy futbolero, como se reconoce, dice que también combate con la camiseta de Argentina debajo de su uniforme. Y en ese sentido expresó que “sería muy lindo recibir un mensaje de algún jugador de la Selección. Leo (Messi), Di María, por favor mándenme un saludo”. También relató que en la base en la que se encuentra fue reconocido por otro soldado, que oficia como editor de una señal deportiva que recopila los goles de la Copa de la Liga Profesional. Y que le preguntó, ¿vos sos hincha de Gimnasia?

El joven reconoció que la comunidad de la zona les acerca provisiones y se encuentran acompañados. “La gente viene y nos regala alimentos, bebidas, son un mimito al corazón”, dijo. Aunque reconoció que al principio la situación fue diferente, a partir de los sorpresivos ataques de Hamás.

“Acá en la base, como todo se dio muy rápido desde los ataques, empezamos comiendo lo que se llama comida de guerra, que son básicamente cosas enlatadas. Cosas como atún, choclo, pepino, porotos y cosas así. Pero después abrió el comedor de la base y comemos pollo, pastas, quesos y cosas así. Además, la población civil nos está trayendo comida como regalo: galletitas, golosinas, pizzas y comidas típicas de acá”, concluyó.