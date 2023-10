Preventiva para una banda de extranjeros

Con la firma del juez Martín Miguel Rizzo, juez de garantías de Cañuelas, en una causa que llevaron adelante los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta y Álvaro Garganta, por el accionar de un grupo criminal denominado “Pimiento”, en alusión a la nacionalidad chilena de la mayoría de sus integrantes y, al ají del país trasandino, la Justicia acaba de dictar la prisión preventiva a todos los detenidos.

Los acusados fueron procesados por “asociación ilícita”; “robo calificado por cometerse con el empleo de arma de fuego” (dos hechos) y “robo agravado por cometerse con el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causa”.

La medida recayó sobre quienes fueron identificados en la resolución como “Matías Ignacio Zuleta Castillo; Pedro Paulo Flores Camaño; NN Segovia Oliver Francisco o NN Eduardo Ignacio Zepulveda Reyes o NN “Macaco”; Leonardo Rafael Traipe Venegas; Lucas Isaías Delgado; Gerardo Andrés Mateluna Rifo; Dylan Alejandro Ruiz Mateluna y Cristian Ariel Villarroel”.

En el fallo se expresó que “todo lo expuesto, es decir la penalidad en expectativa prevista por la normativa para el ilícito endilgado en principio, las características concretas del suceso bajo tratamiento y su gravedad, como así también las circunstancias personales de los imputados permite inferir la existencia de peligros procesales concretos de elusión y entorpecimiento probatorio por lo que me llevan a prolongar la medida de coerción de los imputados”.

Como se recordará, varios de los sospechosos fueron atrapados en un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad, en La Paternal, donde cayó muerto uno de ellos, y otros gracias a un allanamiento en CABA, en el marco del expediente por la entradera al pediatra platense Pablo Bibiloni, a quien asaltaron y torturaron en una casa de City Bell.

En la causa se analizaron las pruebas colectadas por la muerte del profesor de Educación Física, Nelson Peralta (56), en Guernica.

“En atención a las circunstancias similares de modo y características en que se perpetraron los hechos aquí investigados de las que los nombrados resultan ser parte y el hecho de haber interceptado a los aquí imputados en poder de elementos que fueran sustraídos y/o utilizados en el marco de otras investigaciones, no dejando de advertir que no solo fueron incautadas en poder de aquellos sino que los mismos resultaron ser aprehendidos en otros sucesos delictivos y, si bien de momento no es posible como en el caso de los primeros tres adjudicarles de forma inequívoca un hecho en particular, sí encuentro motivos suficientes que acreditan la participación en el conjunto para la perpetración de los hechos ilícitos que se investigan, entendiendo que los mencionados han tomado parte de una banda para cometer delitos con una clara permanencia en el tiempo”, concluyó Rizzo.