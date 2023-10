El Día de la Madre tuvo menos ventas en la Región y en el país

El Día de la Madre tampoco pudo colaborar para levantar las ventas en distintos rubros comerciales, según informaron en la Cámara de Comercio local, donde realizaron un relevamiento sobre los movimientos que se registraron este año en los locales de la Ciudad.

“Hemos realizado un relevamiento en comercios de la Ciudad vinculados a los rubros de indumentaria, perfumería, calzados, marroquinería, deportes y joyería. Todos los comerciantes coinciden en que este año la fecha estuvo marcada por una fuerte inflación mensual, con precios que constantemente están variando y una gran incertidumbre tanto en el ámbito económico como en el político”, señalaron en la entidad.

“Cada año, las ventas disminuyen, agravado por la instauración de un feriado ‘extra largo’ la semana previa a la celebración. Este feriado tiene un impacto negativo en el sector, al menos en nuestra ciudad, ya que muchas familias prefieren viajar en lugar de hacer regalos”, sostuvieron en la entidad

Un comerciante del rubro perfumería indicó que “el fin de semana XL del Día de la Madre influye muchísimo desde ya hace varios años, limitan la inversión en regalos, máxime teniendo en cuenta que el efectivo es escaso y le quitan una fecha histórica de repunte en la actividad al comercio local”.

“El movimiento, que otros años fue muy notable toda la semana previa al domingo del Día dela Madre, este año no fue así, es un año muy particular, por las elecciones, la disparada del dólar. La gente está muy asustada y desorientada. Esto sumado a que no hay dinero en la calle, el poco circulante lo destinan para otros gastos”, análizó un empresario de indumentaria.

Otro empresario del rubro lencería sostuvo que “los fabricantes vienen teniendo problemas con insumos importados como puntillas, elásticos, etc, que limitan la variedad de los artículos”.

En el rubro marroquinería, un comerciante señaló: “el volumen de ventas del Día de la Madre fue menor que el año pasado, aunque debido al efecto inflacionario, en términos nominales fue superior. Las ventas comenzaron a percibirse el fin de semana previo al del Día de la Madre, impulsadas por las promociones del Banco Provincia”.

En cuanto a las formas de pago, “antes el hombre se caracterizaba por pagar en efectivo y la mujer tarjeta de crédito o débito, hoy la mayoría paga con tarjeta y elige la cuotificación, 3 cuotas sin interés y las promos bancarias, que si bien implica ceder un porcentaje de la ganancia, ejerce una gran tracción en la venta, además de billeteras virtuales y muy escaso efectivo”, comentó la titular de un comercio de indumentaria deportiva.

“El sábado 14 las ventas repuntaron, superando las expectativas que venían muy bajas. En cuanto a la cantidad de artículos vendidos, fue similar al año pasado pero varió la elección, por prendas de menor valor, por ejemplo optaron por remera, en lugar de pantalón”, agregó una comerciante del rubro indumentaria. El ticket promedio fue de 15.000 pesos y la cantidad de artículos por regalo se limitó a una unidad.

En tanto, a nivel nacional, las ventas por el Día de la Madre 2023 descendieron un 3,2 por ciento en comparación con el año anterior, con un ticket promedio de 20.529 pesos y con el rubro indumentaria como el que más elegido, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“La situación económica por la dinámica de precios generó que los consumidores optaran por regalos más económicos. Este resultado no generó sorpresa ya que la mayoría de los comercios esperaban una jornada tranquila”, describió la entidad pyme.

Este año, la baja rentabilidad que tienen los comercios dejaron poco margen para realizar promociones propias, por lo que sólo el 50 por ciento de los negocios lanzó ofertas específicas.