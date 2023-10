Transporte público en crisis: en La Plata baja la cantidad de viajes y suben los costos

La crisis económica golpea fuerte en casi todos los rubros, y el de los taxis no escapa a ese cuadro de situación cargado por tanta incertidumbre como por la angustia de no poder mejorar las recaudaciones. Algunos choferes comparan la situación con la pandemia, y otros califican el momento como “muy complejo” y con escasas posibilidades de salida.

Según cuenta Juan Carlos Berón, secretario general del Sindicato Unión Conductores de Taxis de La Plata, la “baja en la cantidad de viajes es cada vez más profunda. Y la gente piensa dos veces antes de viajar en taxi. De los pocos viajes que se hacen la mayoría son cortos, y apenas llegan o superan los 1.000 pesos”.

El gremialista sostuvo que “a pesar de semejante crisis los dueños de taxis, principalmente aquellos denominados troperos, no bajan un peso el alquiler del taxi, y hoy está en unos 13.000 pesos. La cuenta es fácil, si se hacen cerca de 15 viajes en 10 horas y la mayoría de los viajes son de 1.000 a 1.200 pesos, prácticamente no les queda nada a los choferes, que también tienen que afrontar el pago del combustible”. Esto representa trayectos de entre 20 y 25 cuadras entre la bajada de bandera y el valor de cada ficha en horario diurno, de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Para Raúl Caballero, del Centro de Ayuda al Taxista (CATA), el panorama “está complicado. Se hacen entre 15 y 20 viajes por día, en doce horas de trabajo. Con respecto al mes pasado bajaron un 15 por ciento los viajes”. Cabe indicar que en los mejores momentos del sector se realizaban casi 40 viajes por día.

En tanto, Gustavo Vitale, presidente de la Unión Propietarios de Taxis (UPAT), “es un tema general hay momentos del día que hay muy poco transito y por ende poca gente en la calle”.

Una simple recorrida permite observar que las paradas están atestadas de autos, muchas veces quedan durante largos minutos varias unidades en doble fila porque además el combustible es caro y resulta costoso hacer recorridas en búsqueda de pasajeros, como se realizaba años atrás.

“A veces se hace larga la espera por los pasajeros, y se arman rondas de mates. Ahora sólo es mate porque hasta las facturas están carísimas”, dijo un chofer de una de las paradas de las transversales de la avenida 7 entre plaza Italia y plaza San Martín.

Otro chofer de calle 12 dijo que “ si se toma en cuenta que en los mejores momentos de la actividad los taxistas hacían entre 35 y 40 viajes por día, entre 8 y 9 horas de trabajo, la situación actual se torna crítica, porque apenas llegan a realizar 10 a 15 viajes diarios”.

Otro factor que resulta preocupante es el valor de los repuestos: “eso genera que los coches queden parados varios días, con las consecuencias negativas para el propietario, que no recauda, y para el chofer que no trabaja y no tiene otra entrada”, describieron en una de las paradas del centro de la Ciudad.

Cabe recordar que la tarifa del taxi subió a fines de agosto, cerca de un 40 por ciento. Desde entonces el Concejo Deliberante local llevó la bajada de bandera a 330 pesos y la ficha, a 35 pesos. A la noche, que tiene tarifa diferencial, la bajada de bandera quedó en 380 pesos y la ficha, en 38 pesos.

Ayer, feriado nacional, se observaron largas filas en las paradas, extendièndose más allá de los límites demarcados.

En los últimos días, sólo en horas pico se observó una intensa rotación de móviles en las paradas de taxis del centro. Esos momentos son a media mañana y un pequeño tramo de la tarde.

Ya pasadas las 21,30 es difícil encontrar un taxi en las paradas, muchos dejan de circular por las calles de la ciudad por cuestiones de seguridad, afirmaron distintas fuentes consultadas por este diario.

REMISES

La crisis llegó también a los remiseros. Según explicó el presidente de la Cámara de Agencias de Remises, Juan Carlos Coppo, “se están manteniendo los 15 a 18 viajes diarios, porque se están haciendo dos horas más de trabajos por jornada de las que se realizaban meses atrás”.

A su vez, el directivo remarcó que en La Plata “había 1.500 autos habilitados, y hoy están circulando unos 1.000 autos, porque hay muchos vehículos que no pueden trabajar por los costos de los repuestos y las cubiertas”.

En tanto, en la cámara señalaron que “los lunes martes y miércoles, la actividad baja un 20 por ciento” y remarcaron que “las aplicaciones están jaqueando la actividad”.