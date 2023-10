Residentes reclamaron por atraso en el cobro de su salario

En horas del mediodía, en la esquina de 4 y 51, frente a la sede de la Escuela de Gobierno en Salud, se generó una concentración en señal de reclamo por lo que se planteó como un atraso salarial. “Esta protesta tiene como objetivo pedir por el depósito de los sueldos de los médicos residentes de primer año. Todos los que ingresaron en la Provincia no cobraron. Nos vienen diciendo que los van a pagar pero todavía no tenemos novedades y no nos dan más información”, indicó una de las manifestantes en ese punto céntrico.