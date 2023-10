De La Plata al Maracaná, ¡en bicicleta!: la travesía de un peluquero de Gonnet para ver Boca - Fluminense

“Boca es Boca, lo único que importa es Boca y por Boca se hace todo”. La locura Xeneize de cara a la final de la Copa Libertadores 2023, es total. Así lo vive Darío, un peluquero que salió de Gonnet este miércoles hacia Río de Janeiro, para acompañar al club de sus amores. Pero no es viaje normal. Nada de aviones, micro o autos. ¡Pedaleando!

Darío compartió su historia con Diario EL DIA. Como él la califica, su “locura por Boca” empezó a los 9 años, gracias a su viejo y en la época de Diego Maradona.

Va a la cancha desde los 16 años y ésta es “una locura pasada de revoluciones”. Desde La Plata, con su bicicleta ploteada con los colores de Boca, partió hacia Río de Janeiro para acompañar al equipo en la final de la Copa Libertadores el próximo 4 de noviembre.

La idea original era viajar con un grupo de amigos pero “por percances de salud”, no pudieron acompañarlo. “Yo no podía dormir y a las cuatro de la mañana me picó el bichito de la locura, porque tenemos todos una locura danzante en la cabeza, y arranqué”, comentó.

La travesía no es fácil: “Obviamente que 2.800 kilómetros es imposible para cualquier ciclista súper profesional que sepa andar en bicicleta. Y yo salí con mi (bicicleta) inglesa de Boca Juniors”.

Y así comenzó el camino para cumplir sus sueños: “Llegué a Plaza Constitución desde Gonnet, fui hasta Retiro, en el Tren Mitre me fui hasta Tigre, de ahí hice 15 km hasta Pacheco, tomé el Diesel que me llevó hasta Zárate. Ahí crucé los dos puentes y, en este momento, me está llevando un alma caritativa, una persona muy buena”.

“Me va a llevar hasta Concordia, así que esta noche pasaré la noche en Concordia y así seguirá mi periplo bostero para la Final”, siguió. “Lamentablemente, no conseguí entrada pero soy socio activo”, explicó.

Y cerró: “¡Vamos Boca! Estoy loco, uno más, como todos los bosteros. Ya lo dijo Román, ¡Los bosteros están locos!”.