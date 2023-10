Luego del pitazo final de Yael Falcón Pérez que decretó la igualdad entre Instituto y Gimnasia, Cristian Tarragona analizó el empate en Córdoba y destacó el esfuerzo realizado por el equipo.

“Estamos jugando una cosa muy importante. Hacía rato que no terminaba tan cansado. Me tiré al final porque no daba más. Pero creo que todo el equipo hizo un gran esfuerzo y este empate es muy merecido. Nos vamos muy contentos por el punto que hemos sacado”, comenzó el delantero.

En cuanto al valor de la unidad obtenida, la cual a priori los sacó del descenso directo, remarcó: “No nos estaba tocando sumar fuera de casa. Volvimos a hacerlo el partido pasado, con el clásico. Otra vez volvimos a sumar, en una cancha muy importante. Estos puntos, al final, suman, cuentan. Sirven mucho. Hay que ganar de local ahora para hacerlo valer”, indicó.

A continuación, se refirió al convencimiento de Leonardo Madelón y su cuerpo técnico para que el equipo haga el desgaste desde los delanteros mismos.

“La delantera es la primer línea defensiva. La verdad es que estamos ayudando mucho al equipo”, explicó el ex Patronato. “Hoy no importa quién hace los goles, sino que hay que sumar. Si nos toca hacerlos a nosotros, mucho mejor, pero hoy hay que ayudar al equipo a sumar en esta pelea que queda. Hay que seguir”, aclaró.

En cuanto a ello, manifestó que para él, depende exclusivamente de lo que haga el Lobo. “Nosotros sabemos que dependemos de nosotros, así que no hay que bajar los brazos. Hay que seguir hasta el final. Esto va a ser así, difícil, pero estamos convencidos de que lo vamos a lograr”, concluyó.