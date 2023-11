Robo a la ilusión en La Plata: se llevan el dinero de un soñado viaje tras 50 años de casados

Muchas veces, las víctimas de un robo no solo pierden desde el aspecto material, por el desapoderamiento de sus bienes. Hay casos en que talla el aspecto emocional. Como le acaba de pasar a un matrimonio de jubilados en Melchor Romero, que se quedó sin poder cumplir un sueño por culpa de la inseguridad.

Todo se precipitó en la mañana de ayer, cuando una vivienda de 520 y 166 se convirtió en epicentro de un asalto.

Según lo que contó Juan Cunibertti (69) a este diario, dos ladrones ingresaron en su domicilio en momentos en que estaba junto a su esposa Mirta Quiroga (70). “Nos robaron 5.700 dólares, 1.500 reales y los dos celulares nuestros”, se lamentó.

Pero sin saberlo, ambos delincuentes les quitaron también la ilusión y la alegría por el viaje que la pareja planeaba concretar en diciembre próximo a Brasil, para celebrar sus 50 años de casados.

“NOS DEJARON SIN VIAJE”

Para Juan y Mirta, la amargura por este episodio de inseguridad es doble: por un lado, porque “nos robaron ahorros que tanto tiempo nos llevó tener”.

Aunque de manera simultánea, “los delincuentes nos dejaron sin viaje, porque si bien ya habíamos comprado los pasajes, ahora no tenemos el dinero que necesitamos para estar en Brasil”.

La grave e inesperada situación generada a las víctimas del asalto, motivó que tuvieran que comunicarse con la agencia de viaje que habían contratado, para saber si podían recuperar algo de lo que pagaron por la travesía, que ya no podrá materializarse.

Desanimado, citó al respecto que “veremos si toman en cuenta lo que nos pasó”.

“DANOS LA PLATA Y NOS VAMOS”

Visiblemente afectado por el sueño trunco del viaje a Brasil, Juan aceptó luego aludir a cómo se desarrolló el atraco que soportó junto a su mujer.

“Fue entre las 9 y media y las 10 de la mañana (de ayer), cuando salí de casa para ir a comprar el pan y los dos ladrones aprovecharon para meterse por la ventana del frente, a la que abrieron porque quedó sin la traba”, explicó.

Enseguida reveló que “acá sólo estaba mi señora, que cuando regresé me hizo señas de que me fuera. No entendía nada, pero lo que pasa es que en esos momentos los delincuentes estaban revisando las dos habitaciones”.

El hombre, sin embargo, decidió no abandonar a su esposa en esa azarosa coyuntura. Es más: cuando lo vieron los asaltantes “uno de ellos me dijo `danos la plata y nos vamos´. Les dije que soy jubilado y me respondió que cómo explicaba entonces que tuviera un auto modelo 2020. Pero les comenté que lo pagué a un valor mucho más bajo de lo que cuesta, porque tenemos un hijo discapacitado”.

“Nadie nos regaló nada, todo lo que conseguimos, como los ahorros que nos robaron estos ladrones y la casa que de a poco logramos construir, fue con muchísimo sacrificio de nuestra parte”, resaltó el jubilado.

De todas maneras, los delincuentes desistieron de la idea de engrosar el suculento botín también con ese vehículo, un Toyota Yaris, porque “estaba estacionado en el fondo, donde tenemos perros bravos, que enseguida ladran a desconocidos. Es probable que no se hayan animado entonces a ir a buscarlo”.

El jubilado recordó que, en cambio, los autores del asalto amagaron con sustraer también una cámara fotográfica. “Pero al final la dejaron”, señaló.

“ANTES DE IRSE, NOS ATARON”

Cuando se le preguntó acerca de los delincuentes, indicó que “se veía que eran jóvenes, portaba cada uno un arma de fuego y cubrían sus cabezas con las capuchas de sus camperas”.

Memorizó además que “uno de los ladrones todo el tiempo intentaba cubrirse la cara con un pañuelo, mientras que el otro se dejaba ver el rostro”.

Juan estimó que los delincuentes permanecieron en la vivienda “menos de 10 minutos” y, que recién cuando se disponían a darse a la fuga, “decidieron atarnos con algunas prendas de vestir nuestras”.

Sobre esta medida, los sujetos les brindaron una curiosa argumentación: “Dijeron que lo hacían para defenderse, ante la supuesta intención de que pudiéramos salir a perseguirlos o avisar que lo haga algún vecino”.

Para tranquilidad de la pareja asaltada, “nos pudimos desatar bastante rápido cuando (los ladrones) se fueron”.

Según pudieron saber Juan y Mirta, los responsables del atraco quejaron filmados por cámaras de seguridad del barrio.

En el video, consignó el jubilado, “se ve cuando escaparon en un auto Renault 9, color gris, con capot de color negro”.

Las imágenes de la filmación ya están siendo analizadas por los investigadores policiales, quienes además de identificar al coche, intenta hacer lo propio con los autores del ataque.

Uno de los pesquisas confió a este diario que una de las hipótesis que se barajan es la que apuntaría a “gente que vive en un asentamiento cercano al domicilio de los jubilados”. Pero por ahora, no hay ningún detenido.

Por último, Juan reflejó que “vivimos acá desde 1979 y ya hace 10 años sufrimos otro robo en casa, pero cuando estábamos de vacaciones. Ahora fue mucho peor. El barrio está bastante inseguro”.