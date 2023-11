El dólar blue volvió a negociarse en baja: $950

El dólar blue volvió a la baja y cerró a $950 en la punta vendedora, después del fuerte rebote del miércoles, mientras que los tipos de cambio financieros operaron dispares, según las principales cotizaciones del mercado.

La divisa marginal cotizó a $900 para la compra y $950 para la venta, en el segundo día del retorno de las minidevaluaciones en el tipo de cambio oficial por parte del Banco Central (BCRA) y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 168,8%.

El Banco Central (BCRA) terminó el día sumando dólares por US$ 131 millones y en diecisiete ruedas consecutivas acumuló compras por US$ 1.050 millones. La de ayer es la compra diaria más alta de noviembre y le permite acumular en el mes alrededor de US$ 416 millones.

En la bolsa porteña las cotizaciones financieras operaron dispares con el dólar MEP o bolsa, cayendo hasta los $ 881,47 y la brecha con el oficial quedó en 149,32%.

El dólar Contado con Liquidación subió hasta los $ 876,01 y así y el spread con el dólar oficial se ubicó en el 147,78%.

El dólar turista o tarjeta y el ahorro o solidario, con la carga impositiva, cotizó a $741,86. El tipo de cambio mayorista cerró a $ 353,45 por unidad, cincuenta centavos arriba del cierre anterior y el dólar cripto o Bitcoin subió 2,64% a $942,33, según el promedio del mercado. En el Banco Nación, el billete sin impuestos cerró en $ 369,0.

El mercado bursátil local llegó a su cuarta caída consecutiva, mientras que en Wall Street las acciones argentinas también operaron en baja, pero repuntaron los bonos en dólares, según los principales indicadores del Mercado Financiero.

El índice bursátil S&P Merval, de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), cayó en promedio un 4,09%, hasta las 603.603,13 unidades, profundizando un retroceso en las últimas cuatro ruedas del 8,6%.

Los bonos en dólares operan con subas generalizadas en Nueva York y el riesgo país bajó por segunda jornada consecutiva. En la plaza local, los bonos en dólares cerraron con mayoría de alzas liderados por la subas del Bonar 2041 4,7%, el Global 2035 con 3,4% y el Global 2046 con 3,2%.

El riesgo país cayó un 3,1%, o 77 unidades, hasta los 2.397 puntos básicos en su su segunda baja al hilo.