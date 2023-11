Arranca el proceso de transición entre Garro y Alak: qué implica el traspaso de mando

Se terminó la incertidumbre. Luego de 15 días, se terminó de confirmar que La Plata tendrá nuevo intendente desde el 10 de diciembre y el último interrogante respecto del resultado final de las elecciones para intendente en La Plata se terminó por despejar ayer. Julio Garro, que venía ensayando una serie de reclamos por el escrutinio, reconoció la derrota y admitió el triunfo de Julio Alak al anunciar que no apelará el fallo de la Justicia electoral que le denegó un pedido para abrir más urnas.

Como se publicó ayer por la tarde, el jefe comunal utilizó sus redes sociales para efectuar el anuncio, luego de que el viernes trascendiera que un grupo de asesores legales estaba trabajando en el texto del nuevo planteo, esta vez ante la Cámara Nacional Electoral, que se dispondía a interponer Garro.

En su mensaje a los platenses, el actual intendente indicó que “sé que los últimos días estuvieron cargados de indefiniciones. Por eso, y para llevar claridad, quiero aclarar algunas cuestiones”.

“Luego de las elecciones, con el equipo encontramos diferentes irregularidades, por eso pedimos la apertura de 79 urnas. Allí encontramos que Unión por la Patria había perdido 241 votos, Juntos por el Cambio había recuperado 43, e incluso vimos y defendimos 121 votos más de La Libertad Avanza. Nunca se trató de una discusión ideológica, se trató de defender lo que cada uno de ustedes eligió”, describió.

En el texto, Garro sostuvo que “por eso pedimos la apertura de 200 urnas más, porque sabíamos que la tendencia no cambiaría. El juzgado entendió que no debía autorizar esa apertura y luego de evaluar con mis equipos, decidimos respetar la institucionalidad democrática, respetar el fallo y no tener a todos los platenses como rehenes de la incertidumbre”.

QUE IMPLICA LA TRANSICION DE MANDO EN LA PLATA

El proceso de transición no sólo implica todo lo que tiene que ver con el traspaso del mando, sino también el estado de las cuentas del municipio y las obligaciones que debe atender el Ejecutivo comunal en el cierre del ejercicio, en particular el pago de sueldos y aguinaldo al personal.

El clima de esa transición acaso impacto sobre otra cuestión clave para el próximo intendente: la situación de fuerzas en el Concejo Deliberante donde Alak, en principio, arrancará con un bloque en minoría.

De hecho, Juntos por el Cambio contará con 12 concejales, mientras que Unión por la Patria tendrá 10. Los dos restantes corresponden a La Libertad Avanza, que se estrenará en el recinto del Concejo.

Acaso como parte de la negociación entre la administración entrante y saliente aparezca la particular situación que se verificará en el Concejo Deliberante a partir del 10 de diciembre, cuando se presume que Alak pretenderá someter a votación las ordenanzas del Presupuesto 2024 y la Ordenanza Impositiva que fija la política de tasas para el año que viene.

En ese contexto, si bien Juntos por el Cambio en principio arrancará con 12 concejales, se abre una incógnita respecto del mantenimiento de ese número, ya que podría haber rupturas si la coalición que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica se termina fracturando.

JULIO ALAK: "CELEBRO LA DECISIÓN DE GARRO"

El electo intendente de La Plata Julio Alak se expresó en sus redes sociales luego de conocida la decisión de Garro de no apelar la decisión de la Justicia electoral y admitir su derrota.

“Celebro la decisión del intendente Julio Garro de reconocer la victoria de Unión por la Patria en la categoría intendente de La Plata”, arrancó el posteo del jefe comunal electo por Unión por la Patria.

“En el aniversario de los 40 años de la recuperación de la democracia, es tiempo de derribar muros y construir puentes para el progreso de la ciudad y el bienestar de todos los platenses”, acotó.

JULIO GARRO: "DECIDIMOS RESPETAR LA INSTITUCIONALIDAD"

En el texto que este sábado Garro publicó para reconocer la victoria de Alak , sostuvo que “por eso pedimos la apertura de 200 urnas más, porque sabíamos que la tendencia no cambiaría. El juzgado entendió que no debía autorizar esa apertura y luego de evaluar con mis equipos, decidimos respetar la institucionalidad democrática, respetar el fallo y no tener a todos los platenses como rehenes de la incertidumbre”.

“Decidimos respetar la institucionalidad democrática y no tener a los platenses como rehenes”

Agregó que “más allá del resultado, lo que siempre buscamos fue cuidar el voto de cada uno de ustedes para que el próximo intendente sea el que realmente quiere la mayoría. Siempre voy a defender los valores republicanos. Lo hago desde que decidí involucrarme en política, lo hice en estos 8 años como intendente y lo seguiré haciendo desde el lugar que me toque”.

“Ahora vamos a trabajar para garantizar una transición ordenada y en paz (ver aparte), como los platenses merecen. Ya estuve en contacto con Julio Alak para avanzar y ponerme a disposición para el traspaso más transparente de la historia de la ciudad desde el 83 hasta acá”, finalizó.