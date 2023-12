Gimnasia: si no renueva, Benjamín Domínguez no viajará a la Serie Río de la Plata

Por ahora, es un toque de atención y nadie cree que se convierta en un problema. Sin embargo, desde la diligencia tripera sostienen que Benjamín Domínguez tiene el contrato para firmar desde hace 3 meses y todavía no hubo novedades. Y si bien entienden que no deberían surgir inconvenientes, en calle 4 tienen decidido que sin la firma del nuevo contrato, el juvenil no subirá al Buquebús para la pretemporada uruguaya.

Gimnasia había blindado a Benjamín Domínguez en los primeros días de enero de 2022, con un contrato hasta el 31 de diciembre de 2024. El 23 de noviembre de 2021 Néstor Gorosito le dio la chance de debutar en Primera División en la goleada 5-2 sobre Talleres, en la que ingresó en los instantes finales del encuentro con el N°44 en la espalda.

El juvenil oriundo de Los Hornos llegó al Lobo en 2018, luego de comenzar su formación en la Liga Amateur Platense, en los clubes Siglo XXI y Comunidad Rural. Luego de un breve paso por las juveniles, a comienzos del 2021 Chirola Romero lo subió al plantel de reserva y rápidamente se convirtió en un extremo desequilibrante.

En julio pasado, Gimnasia estuvo a punto de transferir a Benjamín Domínguez a Racing, pero finalmente la operación se frustró porque en calle 4 sostuvieron que la Academia nunca ofreció lo que el Lobo pidió por el 80% de la ficha, una cifra cercana a los 4 millones de dólares limpios. Enrarecida además por una negociación paralela en torno a Guillermo Enrique, la historia tuvo un punto sin final feliz para las partes.

En este 2023 que está por finalizar, Benjamín Domínguez perdió el puesto en la tercera fecha de la Liga cuando Chirola Romero lo sacó en la cancha de Banfield, pero un par de rendimientos interesantes desde el banco de suplentes le devolvieron si lugar. Un par de goles en la misma semana ante Newell’s (2-2) e Independiente (1-1) de le volvieron protagonismo, pero en la Copa de la Liga con la llegada de Madelón volvió a perder el puesto y terminó como suplente.

De todos modos, para la dirigencia es el jugador más cotizado del plantel y apuntan a una pronta venta, para lo cual le han ofrecido un contrato muy superior al que firmó hace casi dos años y ya quedó desfasado. Sin embargo, todavía la representación del futbolista (que no es la misma que suscribió aquel vínculo original) no ha contestado, lo que generó la alerta en la dirigencia y la decisión de dejarlo al margen de la pretemporada en caso de que no firme la extensión de su contrato con la institución.

SOLIDARIDAD CON BAHÍA BLANCA

Mediante un comunicado, Gimnasia expresó “su enorme dolor por la tragedia ocurrida en el Club Bahiense del Norte, cuna del gran Manu Ginóbili y de otros destacados deportistas”.

A su vez, el club se solidarizó “con todo el pueblo de Bahía Blanca en este difícil momento, luego de haber sido azotado ferozmente por las inclemencias del tiempo”. Y termina el mismo con la leyenda ¡Fuerza bahienses!