Trilliza piquetera: María Emilia amenazó con salir a quemar gomas a la ruta

Tras el caos desatado por el fuerte temporal del último fin de semana, que dejó destrozos y hasta muertos en diferentes regiones del país, María Emilia, una de las Trillizas de Oro, compartió un furioso video en sus redes sociales exigiendo soluciones al municipio de Pilar, donde reside, debido a los problemas de luz y agua que afectan a los vecinos de su barrio.

En medio de la ruta y con una señal intermitente, la Trilliza expresó su frustración: “Estamos desde el sábado sin luz, sin agua, sin conexión. Somos muy pocos los que tenemos grupo electrógeno para ayudar a la gente. Mi frízer desborda de cosas de toda la gente del barrio. La gente ha tirado la comida para Navidad”, contó visiblemente afectada por la situación.

Agobiada, María Emilia manifestó su desconcierto y la dificultad para brindar ayuda a los vecinos que están en la misma situación: “Estoy desbordada, ya no sabemos qué hacer para ayudar a los demás. A ver, Municipio de Pilar, que es uno de los que más recauda de los barrios cerrados, qué están esperando para poner más cuadrillas. Edenor, no existe Edenor. Dicen que tienen mucho trabajo, pero nosotros tenemos todos los palos, todos los postes tirados. Todos absolutamente. Los cables también”.

En ese marco, la hermana de María Laura y María Eugenia hizo un llamado enfático: “Refuercen la cuadrilla, por favor, para eso nosotros pagamos. Olvídense de la señales de internet, pero nosotros pagamos fibra óptica, pagamos Metrotel. Qué pasa. Estamos desbordados. Ahora se ven los pingos en la cancha”,”.

Consciente del esfuerzo de unos pocos para colaborar, la Trilliza de Oro instó a las autoridades a actuar con urgencia: “Pagamos fortunas, refuercen por favor las cuadrillas. Nosotros que somos muy pocos los que tenemos el grupo, ayúdenos a nosotros. No tenemos señal, no tenemos no cómo hacer los reclamos. La gente viene a comer a casa, viene a poner la comida en el freezer y no tengo más lugar”.

Para cerrar su fuerte reclamo, María Emilia lanzó una advertencia fuerte: “A ponerse las pilas, Intendente de Pilar. Voy a a ir a las rutas a quemar todas las gomas, a ver si nos dan bola. Dónde está la gente, qué es lo que está pasando. Nos dicen que desbordan de trabajo, pero refuercen las cuadrillas que para eso pagamos los impuestos”, cerró.

Pilar fue uno de los partidos bonaerenses más afectados por el temporal. Las fuertes ráfagas de viento destrozaron incluso una funeraria desde la que se “volaron” varios ataúdes.