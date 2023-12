Un juez rechazó el amparo de la central obrera

La Justica rechazó el amparo presentado por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que apunta a la desregulación económica. Avisaron que apelarán.

El juzgado laboral interviniente a cargo de José Ramonet, argumentó: “Teniendo en cuenta que todavía no se encuentra vigente, no encuentro que se den razones graves y objetivamente impostergables, que habiliten el dictado de una medida cautelar ´interina´, considerando para ello que la norma (el DNU) todavía no entró en vigencia”, valoró el juzgado.

“Es cierto que, de entrar en vigencia, habría derechos colectivos afectados -como por ejemplo lo relativo a la regulación de las medidas de acción directa-, pero ello debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica”, agregó.

“Lo expuesto no significa sentar posición acerca de la validez constitucional del decreto cuestionado en general, y de las regulaciones laborales que contiene en particular”, aclaró el magistrado.