VIDEO. Después de gritos, un golpe fuerte: estremecedor relato de una vecina del edificio donde arrojaron a la adolescente

El barrio La Loma continúa conmocionado, tras el brutal femicidio que ocurrió en las últimas horas en un edificio abandonado de calle 44 y 24, donde una joven, identificada como Jazmín Morena D’Alessandro (15 años), murió al caer desde un balcón, luego de discutir y ser salvajemente golpeada por su novio de 24, según relatan los testigos.

El homicida fue identificado como Daniel Alberto Sasiain, quien hace poco tiempo, había realizado una publicación en su cuenta de Facebook, resaltando que la relación con la menor no pasaba por un buen momento.

Lo cierto es que una vecina, que vive junto al edificio que por el momento se encuentra con obras paralizadas (desde hace tiempo), relató que "a las 10 de la noche, se escucharon un par de voces y un golpe muy fuerte junto a un ruido de las chapas, con muchas chicas gritando, menores de edad, que decían que había un accidente, que la habían empujado".

Vale resaltar que al momento del hecho, la Policía encontró a un grupo de cuatro jóvenes, quienes aseguraron que tras una discusión de la pareja, Sasiain la empujó.

Entre otros puntos, la vecina dejó en claro que los gritos, las habituales visitas y a su vez, los destrozos, "pasan seguido": "Siempre hay quilombo acá en la 44 y yo no quería salir. Nadie se hizo cargo del peligro de esa obra que está parada. Esta todo muy abandonado, las escaleras están detonadas, las chapas están todas caídas y se han hecho muchas denuncias. Se han escuchado muchos gritos".

En esta misma línea relató: "Yo ni me atiné a salir. Yo salí a la hora y ya quedaban solo un par de patrulleros. No quise salir porque la verdad es que me pone mal la situación. Nosotros con mi abuela hemos desvivido llamando a la policía, tratando de arreglar nosotros el agujero que hay acá en la obra. Es un desgaste muy grande. Era obvio que algo iba a suceder. Lo único que pensaba es que alguien se iba a tirar por ahí, que se iban a suicidar porque eso es muy alto y hay un agujero muy profundo".

En relación a si conocía a los jóvenes, fue contundente: "Yo no los conozco (a los chicos). Vivo acá de toda mi vida. Siempre entraron menores de edad (a la obra abandonada), nunca había nadie tomando mate. Es algo que vienen a romper todo, a tirar cosas. Se escucha en todo el barrio. Los fines de semana se escuchan gritos toda la noche".

Qué se sabe del femicidio en La Plata

Tal como se informó, el hecho sucedió anoche, en medio de una tormenta que se prolongó durante varias horas en la Ciudad. El terrible episodio causó enorme estupor entre los vecinos que habitan en la zona de 44 y 24. Fuentes policiales informaron a EL DIA que se trató de un brutal femicidio de la joven adolescente de 15 años que fue empujada al vacío, desde el balcón de un edificio abandonado, por su pareja de 24, que fue detenido en el lugar.

Si bien anoche trabajaba la Policía Científica, junto a los agentes y personal médico del SAME, las primeras informaciones oficiales indicaron que D’Alessandro murió tras recibir varios golpes y luego caer al asfalto desde el edificio en cuestión. “El agresor comenzó una discusión con la joven a raíz de una supuesta infidelidad”, mencionaron además fuentes del caso.

Según relataron, en el inmueble que está deshabitado la Policía encontró a un grupo de cuatro jóvenes, todos ellos menores de edad, quienes contaron que minutos antes “se encontraban reunidos en el primer piso del edificio junto a la femenina que estaba desvanecida”.

“La discusión pasó a mayores y lograron ver cómo el mismo (la pareja) la golpeó para después empujarla desde el balcón”, expusieron los menores presentes ante las autoridades de la comisaría cuarta que arribaron a escena.

Segundos después del amplio operativo que se montó en la zona, Sasiain trató de “ocultarse”, mencionaron los voceros. “El agresor se encontraba a metros del edificio intentando pasar desapercibido y brindando en primera instancia datos falsos sobre el hecho, como así también de su identidad “, informaron las autoridades.

Pese a su intento de no ser identificado, el presunto homicida fue detenido y posteriormente trasladado a la seccional. En el caso interviene la UFI N° 02.