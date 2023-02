Reclaman medidas urgentes para revertir la inseguridad del tránsito

En lo que va de 2023, la inseguridad vial ya generó 14 víctimas fatales en la Región, la mayoría en la ciudad de La Plata.

Ante esta grave situación, que se repite todos los años, Pedro Perrota, titular de la ONG “Corazones Azules”, especializada en cuestiones de tránsito, volvió a mostrar una mirada crítica ante la falta de medidas de prevención de parte de las autoridades y el permanente incumplimiento de las normas de los que salen a conducir.

“Lamentablemente, la capital bonaerense volvió a ser la capital de la inseguridad vial. Muchos son los motivos de esta situación: irresponsabilidad al transitar por las calles, falta de controles por parte de la Municipalidad, ausencia de campañas de Educación Vial, falta de medidas para prevenir siniestros viales, una alta población vehicular y falta de planificación vial, solo por enumerar algunas”, expresó Perrota.

Seguidamente, manifestó que “es preocupante que la infracción vial que más se multó durante el 2022, por parte de los inspectores de la Municipalidad de La Plata, fue el estacionamiento medido y no faltas más peligrosas como el no uso de casco en quienes circulan en motos, por ejemplo. ¿Este hecho refleja que la visión sobre la seguridad vial por parte del poder político de turno pasa por no salvar vidas?”.

Para el dirigente, “estacionar mal es una infracción, pero ¿no hay que poner el foco en otros tipos de infracciones que ponen en juego la vida de los platenses?”.

“El no usar el casco al momento de conducir una moto (las motos representan más del 50 % de las muertes viales en la Ciudad); o conducir utilizando el celular, o no utilizar el cinturón de seguridad; o pasar con la luz en rojo, son infracciones viales que ponen en riesgo la vida propia y la de terceros”, detalló.

Según Perrota, “hay que cambiar las prioridades en la gestión, o sea preservar la vida en las calles de la ciudad”.

“La política tiene que entender que en La Plata la inseguridad vial es una de las causas que más vidas se lleva año a año. También lo tiene que comprender la sociedad”, indicó.

“Durante enero del 2023, fueron 11 las víctimas fatales de la inseguridad vial en la Ciudad (hubo otra en Berisso y dos en Pipinas). Es el año con más cantidad de fallecidos viales desde el 2016 a la fecha (año en que comenzamos nuestra labor)”, recordó.

“¿Ninguna de esas muertes se pudo evitar?. En 2022, fueron 57 las víctimas del tránsito, de las cuales en moto hubo 34; con autos 14; 6 peatones y 3 en bicicletas”, comentó.

Perrota indicó también que “es necesario que se designe a los inspectores municipales a controlar el tránsito en todo el distrito, realizando prevención y campañas de educación vial, y no focalizarlos en el estacionamiento medido”.

“Es necesario que lo recaudado en concepto de estacionamiento medido se destine totalmente a la seguridad vial, hoy esa recaudación es de libre disponibilidad. Es tiempo de afectarla a uno de los grandes problemas que tiene La Plata que es la gran cantidad de platenses que pierden su vida por siniestros viales evitables. De esa manera, se podría contratar más personal, capacitarlo adecuadamente, realizar campañas de educación vial, invertir en prevención”, añadió.

“En este año, la seguridad vial debe estar en la agenda política local. En 2023 tenemos una gran posibilidad de debatir el tema, de sumar a la discusión la problemática y escuchar las propuestas de los futuros candidatos”, agregó.

Por último, dijo que “la capital bonaerense no puede ser más la capital de la inseguridad vial, es imperioso revertir tal situación de manera urgente, no podemos esperar más. Si prevenimos un siniestro vial, es una vida que estamos salvando”.