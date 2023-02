Elisa Carrió afirmó que "tiene derecho a ser candidata" y cargó duro contra Javier Milei

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, dio una entrevista donde brindó detalles de su precandidatura a presidenta, donde también habló sobre las internas en Juntos por el Cambio y donde apuntó con dureza contra Javier Milei, el dirigente libertario que se presentará como uno de los candidatos en las próximas elecciones.

En primer lugar, en el mano a mano que le brindó a Infobae, habló sobre lo que será el 2023 y su posicionamiento ante los comicios, donde remarcó: "Lo venía pensando y lo venía hablando con mi propio partido hace más de tres meses. Había un pre-acuerdo, con Horacio Rodríguez Larreta, con Gerardo Morales, con todos. Les había anunciado que posiblemente iba a ser candidata, pero sin especulaciones. No voy a hacer campaña, no voy a hacer afiches, pero sí voy a trabajar para lograr la unidad. Es la misma estrategia de 2015, donde no tuvimos una interna sino que Macri fue el ganador y lo acompañamos".

A su vez, Carrió señaló tres objetivos que tiene por delante: "El primero es elevar el debate público. El segundo objetivo es que no vayamos a la confrontación entre todos. Voy a hacer campaña por todos, no voy a hacer campaña solo por mí. En tercer lugar, sostener a los equipos técnicos, que están trabajando de una manera excepcional, y que su trabajo sirva a cualquiera que sea electo presidente de la Nación".

También en esa misma línea habló de la relación de los sectores que componen Juntos por el Cambio: "El nivel de confrontación interna fue muy alto y esto desgasta a Juntos por el Cambio. Tenemos que ir al debate sobre cuestiones sustanciales de lo que viene y debemos enmarcar todo en un proyecto de Nación".

Cerrando la cuestión sobre su candidatura, manifestó: "Mis conversaciones fueron con los líderes de Juntos por el Cambio. Con Gerardo Morales estuvimos todo el mes de enero reuniéndome, con Horacio Rodríguez Larreta nos reunimos mucho tiempo, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio donde está Maxi (Ferraro), donde está Patricia (Bullrich) funciona. Esto es para aplacar un poco y que nos demos cuenta de que tenemos que estar todos juntos".

Por último, entre otras tantas cuestiones, Elisa Carrió disparó duro hacia la figura de Javier Milei: "La verdad es que hay que dejar que Milei suba y que baje. Y si no baja, esta sociedad se enfrentará a ser gobernada por Milei. Ahí sí, yo no sé si no decido exiliarme".

Ante la declaración y la repregunta de que si lo llevaría a cabo, la líder de la Coalición Cívica no dudó: "Si Milei llega a ser presidente yo posiblemente me exilie, por una tranquilidad mental. Porque ahí yo ya dejaría de ser responsable por la Nación ¿te das cuenta?. Si la Nación decide el rumbo de la irresponsabilidad, uno ya no puede hacer nada".