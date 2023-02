Avanza la investigación sobre el turismo de embarazadas rusas

La justicia continúa tras los pasos de una presunta red ilegal que le cobraba importantes sumas a mujeres rusas para venir a tener a sus bebés a Argentina y así conseguir el pasaporte nacional.

Luego de una serie de allanamientos en los que la Policía Federal secuestró dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que estarían vinculados con la agencia que vendía paquetes de “turismo de nacimiento”, desde Migraciones aportaron los datos que obtuvieron de parte de las embarazadas que llegaron al país.

Florencia Carignano directora de Migraciones confirmó que tras notar un “aumento significativo en el ingreso de ciudadanas rusas en los últimos meses” entrevistaron a 350 de ellas y la mayoría aseguró haber llegado a través de una de estas agencias.

Ante los reclamos de los propios empresarios y de los abogados de las mujeres rusas que insisten en que no están infringiendo ninguna ley, Carignano destacó que “Argentina tiene historia y legislación que abrazan a los migrantes que eligen vivir en el país en busca de un futuro mejor”, pero que “esto no avala que organizaciones mafiosas lucren ofreciendo con artilugios obtener nuestro pasaporte a personas que no quieren residir en nuestro país”.

Es que uno de los aspectos que preocupa a las autoridades nacionales es que el pasaporte comience a perder valor en la comunidad internacional ya que “los argentinos hemos logrado, incorporando tecnología, gestiones y trabajo, tener uno de los pasaportes más seguros del mundo que permite ingresar sin visa a 173 países y obtenerla a 10 años en EEUU. Este es un privilegio que debemos cuidar y una responsabilidad con esos países”, sostuvo la titular de Migraciones.

UN HOMBRE FUE RETENIDO EN EZEIZA

En medio de la investigación llevada a cabo por la jueza Maria Servini, el día viernes llegó al país Valentin Kazantsev, un hombre de nacionalidad rusa que era buscado por Interpol.

Al identificarlo, las autoridades ordenaron su expulsión inmediata, pero algunas horas después, el hombre presentó un habeas corpus a través de una abogada por lo que aún permanece en el país a la espera de la decisión de la justicia.

Kazantsev realizó una presentación en la que solicito que se le permita quedarse en Argentina por “razones humanitarias”. Según indicó no quiere regresar a su tierra natal por temor a ser llamado para ir al frente de batalla.

En ese marco el abogado Christian Demian Rubilar Panasiuk, quien representó a las embarazadas que habían quedado retenidas en el aeropuerto de Ezeiza, aseguró que Kazantsev no está relacionado con la banda que está siendo investigada.

Asimismo, el letrado manifestó que el hombre de 38 años “tiene a su familia acá en la Argentina. Acá está su mujer embarazada y su hijito”. Además explicó que “apenas lo retuvieron en Ezeiza se contactó con su familia en Rusia, que le envió inmediatamente toda la documentación para acreditar que el pasaporte presentado ante Migraciones es de él. Las autoridades no pueden bajo ningún punto de vista mandarlo de nuevo a Moscú, incluso teniendo dudas de la autenticidad de su pasaporte. En esos casos, a las personas se las detiene, no se las deporta”, sentenció.

Sobre el hecho por el que era buscado, Rubilar señaló que “aparentemente Kazantsev perdió el pasaporte y luego lo volvió a encontrar, por eso su nombre quedó con el alerta naranja de Interpol”.

“Hay que entender que uno al escapar de un país en guerra escapa con lo que tiene”, indicó y cerró: “Lo que están haciendo con este hombre es discriminatorio. Migraciones se está comportando como si Argentina fuese un Estado racial donde solamente dejan pasar a quienes cumplan ciertos requisitos raciales”