Exministra denuncia sobre “dinero sucio” en la policía

“Es un tema al cual nadie hace referencia, aunque es un secreto a voces que los mecanismos de regulación de la violencia y del delito, de las policías que operan bajo el formato de comisarías, derivan en dinero sucio, aunque no significa que la policía sea corrupta”, cuando le preguntaron a Sabina Frederic en una entrevista si existe una “caja negra” dentro de esa fuerza.

La primera ministra de Seguridad de la gestión de Alberto Fernández, continuó: “Habría que preguntarle al ministro (por Sergio Berni), ¿no? Yo digo que lo que hace la policía provincial no es lindo. ¿Cómo hacés para que deje de hacerlo? Es algo que el gobernador lo tiene claro. Berni tapa los agujeros. A la vez no hay un equipo que piense qué hacer con la fuerza de la Provincia. No basta con depurarla o darle formación en derechos humanos, debe pensarse qué hacer con esa dimensión más compleja que esa policía gestiona, el límite entre lo legal y lo ilegal que regula al delito”.

Luego, en la entrevista publicada ayer por el diario económico El Cronista le preguntaron si Berni tiene responsabilidad en esta situación, respondió: “Habría que preguntarle a él qué pasa con ese tema...”

Entonces, se le preguntó porque cree que Berni sigue en su cargo, a pesar de las críticas a su gestión: “Esa respuesta hay que buscarla en quienes lo sostienen, en el Gobernador. Las teorías que circulan son dos. La primera es que le permite al Gobernador expandir por derecha y que le funciona como pararrayos ante conflictos imprevistos provocados por hechos de inseguridad. Eso ha sido más o menos cierto. Su ministro funcionó bien con la cocaína envenenada, pero muy mal en el partido Gimnasia-Boca. La segunda es el conflicto que mantiene con los intendentes. En esa batalla el ministro es un mascarón de proa. En definitiva, la centralización propiciada por el Gobernador es la que lleva adelante su ministro”, explicó la exministra que desde su cartera de la Nación tuvo fuerte encontronazos con el actual ministro de Seguridad de la Provincia.

Frederic fue nombrada por Alberto Fernández, en diciembre de 2019, y sorprendió que haya sido designada a ese puesto porque es académica y cientista social; u a antropóloga al frente de uno de los ministerios más calientes. Tras su salida, luego de dos años -reclamada por la propia vicepresidenta Cristina Kirchner-, asumió en Cascos Blancos, un organismo que depende de Cancillería.

Vínculos con Bullrich y patrimonio

En el reportaje argumentó aseguró que la seguridad será uno de los temas de campaña.

“Nosotros llegamos al Ministerio de Seguridad con un equipo que había trabajado al menos un año en un proyecto de seguridad entre todos los espacios que componen el gran Frente de Todos. Ahí apareció la contraofensiva de Berni, que no es un electrón libre. Tiene su personaje, pero no va solo por sus objetivos. Todos sabemos, con el paso del tiempo, que está mucho más cerca de Patricia Bullrich que de nosotros”, opinó sobre las políticas de seguridad del oficialismo.

“Por ejemplo -continuó- en el conflicto Mascardi (con los mapuches), cuando empezaron hechos de vandalismo que terminaron con el último desalojo, en octubre pasado, Berni estaba alineado con Bullrich. Entre otras cosas porque, después se descubrió con una denuncia de Lanata a partir de su declaración jurada, que tiene un interés privado: una propiedad de más de un millón de dólares”, acusó.

Gendarmes en el conurbano

“Cuando Cristina -opinó- propone llevar nuevamente a los gendarmes al Conurbano como hizo ella en 2011, y se pregunta qué hacen en el sur, se nota poco interés o quizá desconocimiento de la función clave de la Gendarmería como fuerza federal localizada a lo largo de nuestra frontera. Es el espacio que los gendarmes reconocen como natural”.

Y agregó: “En el gobierno de Néstor se hizo un movimiento inédito con la Gendarmería: los mandaron a Fuerte Apache. Quien reinventa la Gendarmería es el kirchnerismo, no Bullrich. Les cambiaron sus funciones: dejan de ser centinelas de la patria para ser centinelas de otros límites internos. En ese discurso, Cristina pide volver a llevar a la Gendarmería a Buenos Aires. Pero en realidad los gendarmes nunca se fueron. Ahora, esa política de seguridad preventiva tiene un límite porque la Gendarmería dejó de crecer. Son los mismos que en 2015, no hay más y todo el mundo pide gendarmes.

Finalmente, Frederic dijo que “para ir detrás del delito hay que fortalecer la investigación criminal, que es lo que comenzamos a hacer. Necesitás encontrar las redes que conforman los mercados ilegales donde se venden las cosas que se roban”.