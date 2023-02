Caso del Panadero: lo llamaron a indagatoria y se negó a declarar

El comerciante de 46 años de una panadería céntrica de nuestra ciudad ubicada en Diagonal 73 y calle 64, fue detenido en el día de ayer tras una investigación en la que se lo denuncia por abuso sexual. Hoy, el acusado fue llamado a indagatoria y se negó a declarar.

Tras este precedente legal, apareció el testimonio de otra victima del panadero, que aseguró que trabajó con él en el establecimiento de panificados durante cuatro años. La mujer contó: "tenía diecisiete años de edad cuando comencé (a trabajar en la panadería), a meses de cumplir la mayoría de edad. Los abusos comenzaron desde casi el inicio de mi trabajo en el lugar".

Además continuó relatando: "Me mandaba mensajes, me pedía fotos desnuda, me decía que me extrañaba y que quería verme".

La victima narró un episodio del abuso sexual que sufrió: "Después cuando me tocaba ir a limpiar el baño, una de las tantas veces, -el acusado- me encerró y agarró de un espacio, ubicado entre el techo y el cielorraso del baño, un gel íntimo, se lo puso en la mano y luego metió esa mano en mi vagina por debajo de mi ropa, yo lo rasguñé, porque era un método de defensa seguro, ya que el mismo decía que no quería quedar marcado“.

En este marco recomendaron a las victimas acercarse al Gabinete de Abuso de la DDI La Plata ubicado en calle 1 y 59. Esta investigación es llevada a cabo por la UFI nro 2 a cargo de la fiscal Betina Lacki.