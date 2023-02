Trabajadores del ex zoológico denuncian desidia y abandono

El techo de la condodera del ex zoológico colapsó y aún no fue reparado. Sus habitantes fueron trasladados a otra jaula del predio, de menor tamaño

Las mochilas volaron y cayeron del otro lado de la reja. Acto seguido sus dueños treparon y en dos simples saltos también estaban adentro y tan rápido como ingresaron, se perdieron entre la vegetación del ex zoológico de La Plata.

Esta escena que ocurrió días atrás es moneda corriente. Los vecinos que pasean a diario por el Bosque observan con preocupación cómo jóvenes -y no tan jóvenes- irrumpen en el predio del denominado bioparque sin medir consecuencias para ellos y para los animales.

En junio se cumplirán cinco años desde que la muerte del elefante Pelusa apuró la decisión de cerrar las puertas del zoológico al público, para dar inicio a la transición a bioparque. Pero qué pasó en el interior del predio desde 2018 hasta el día de la fecha es una verdadera incógnita.

El ostracismo bajo el que se maneja todo lo relacionado al ex zoológico, que supo ser uno de los puntos más icónicos de la Ciudad, cuanto menos es llamativo. ¿Cuál es el estado de los animales? ¿Se hicieron reformas desde su cierre? ¿En qué condiciones se desempeñan los trabajadores? Son sólo algunas de las preguntas que surgen cada vez que el ex zoológico es noticia por algo, que suele pasar cuando las novedades son malas, como el reiterado robo de especímenes que tuvo lugar el año pasado. EL DIA ha intentado ingresar en repetidas ocasiones al predio para realizar un informe detallado sobre su estado: para ello, efectuó los correspondientes pedidos a la Comuna, a fin de contar con la autorización para efectuar una visita, pero nunca obtuvo una respuesta.

El cambio a bioparque

Para empezar a desandar este camino plagado de dudas, lo primordial sería especificar qué es a lo que se apunta con la creación de un bioparque, que no sería más que un formato que viene a convertir el viejo modelo de zoológico tradicional conocido por todos, en otro en el que se les garantizaría a los animales un ambiente distinto para residir, en espacios en los que no estén en exhibición constante. El público podría ingresar en grupos reducidos para recorrer el lugar y si es que el ejemplar sale y se muestra, tener la oportunidad de observarlo. Es decir, no tendrá como fin la exposición de estos para la recreación de la gente.

En teoría se trata de un proyecto ideal, pero en la práctica poco se sabe sobre cuánto se avanzó. Ahora, desde el interior del predio, distintos trabajadores afirmaron a este medio que en los últimos años no se han llevado a cabo obras de importancia, “solo se colocaron alambrados para evitar fugas internas, pero no mucho más”.

Sin ir más lejos, señalaron que “el techo de la antigua condodera se cayó y no se arregló, los cóndores fueron trasladados a un recinto que no tiene ni tres metros de altura y aunque están bien, porque ya tienen 70 años cada uno y están acostumbrados al cautiverio, tendrían que estar en un lugar con unos 6 o 7 metros”.

“La obra necesaria para un bioparque necesita una gran inversión”, aseveraron los cuidadores, algunos de los cuales llevan más de dos décadas trabajando en el lugar. Esta presunta escasez de dinero destinado a mejorar las condiciones edilicias del lugar se vería reflejado en diferentes aspectos como en la falta de conexiones de gas natural en algunas partes del predio, por lo que, según las personas consultadas -que pidieron reservar su identidad- están obligados a “calefaccionar a los animales mediante tubos que muchas veces se gastan a mitad de la noche y no hay nadie que los pueda cambiar”.

Las liberaciones y las polémicas

De lo poco que se sabe sobre el ex zoológico, una de las noticias que cada vez que sale a la luz es celebrada por muchas personas es la liberación de animales. Qué mejor que especies que pasaron gran parte de su vida en cautiverio vuelvan a su hábitat natural. Nadie critica ni se opone a esto.

Pero trabajadores del predios tienen sus reparos sobre la manera en que se comunican estas liberaciones, porque según indicaron no serían animales del establecimiento “sino animales que habían sido decomisados por las autoridades de fauna, dejados aquí a modo de ‘deposito’ y cuando estuvieron en condiciones fueron liberados. Pero no era correcto que eran nuestros”.

“Solo se colocaron alambrados para evitar fugas internas, pero no mucho más”

Hicieron foco, por ejemplo, en el caso de la “liberación” del búfalo en la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS): “Ese animal era un préstamo que nos había hecho el ECAS para que nosotros llenáramos un recinto, así que simplemente fue devuelto”. En definitiva, según indicaron, el único ejemplar que era realmente del ex zoológico y que fue liberado bajo la gestión actual fue Chicho, un Yak que fue llevado al santuario Tekove Mymba, en la provincia de Entre Ríos.

Lo cierto es que al día de hoy una gran cantidad de animales aún residen en el lugar, entre los que hay yaguaretés, pumas, chimpancés, hipopótamos, rinocerontes, osos hormigueros, flamencos y guacamayos, según aseguran cuidadores, ya que al no poder ingresar en el recinto esto y otros aspectos antes mencionados no pudieron se constatados. Tampoco se brindó información oficial al respecto.

Reclamos y sospechas

Actualmente, según trascendidos, la planta estaría compuesta por más de 100 trabajadores que reclaman que no cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar su labor, situación que arrastran desde el momento en el que murió Pelusa, según explicaron. Por ese motivo, por ejemplo, en reiteradas ocasiones solicitaron que se les entreguen elementos de seguridad y la vestimenta adecuada para desempeñar de la mejor manera el cuidado de los animales, pero aseguraron que ante estos pedidos las autoridades les respondieron: “Para qué quieren esas cosas si el zoológico está cerrado”.

Además de la supuesta falta de elementos, otro de los temas que preocupa a propios y ajenos es la seguridad del lugar. Los vecinos señalan que ven a gente saltar las rejas para ingresar al lugar. Y si bien en muchos casos podría tratarse de una “travesura” de chicos, o de la simple intención de querer ver qué hay dentro del lugar, lo cierto es que al hacerlo no sólo están accedieron a un lugar al cual no está permitido entrar, sino que potencialmente podrían ponerse en situaciones de peligro, lo mismo que a los animales.

Ante esto los trabajadores argumentaron que a partir de las 22 horas solo quedan dos personas encargadas de la seguridad del predio, que tiene una totalidad de 17 hectáreas, con lo cual es imposible que puedan custodiar lo que pasa en cada rincón.

En medio de estas situaciones, muchos tejen versiones sobre cuestiones que podrían ocurrir, pero que no han podido ser constatadas. “Cada vez que han entrado perros da la casualidad que siempre matan animales autóctonos, porque los bioparques por gestión deben tener solo fauna autóctona, entonces si desaparece la fama autóctona a la exótica la pueden eliminar”, aseguró uno de los trabajadores.

En ese sentido deslizó: “Da la casualidad que los perros entraron y solamente atacaron donde estaban los ñandúes y la última vez fueron directo a los guanacos. Pero por donde entraron los perros -por el fondo por donde está el observatorio- para poder llegar a donde están los guanacos tienen que pasar por donde están los ciervos y un montón de animales que son fáciles de atacar, pero ellos fueron directos a los guanacos...”.

El misterio sobre qué pasa dentro del ex zoológico crece día a día. Por el momento, lo que si pudieron asegurar los trabajadores es que a pesar de todo los ejemplares se encuentran en buen estado gracias a la dedicación de los cuidadores, que desde hace años protegen a cada uno de los animales.