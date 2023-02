Cortes, fastidio y “revancha”: hay resarcimiento previsto por la luz

Los cortes de luz en la ciudad durante la última ola de calor tuvieron picos que llegaron a afectar hasta 20 mil usuarios, según datos oficiales. Esos y el resto de los vecinos que hicieron mover la aguja de la alarma a lo largo de, al menos, cuatro días, podrán esperar una compensación en las facturas, según lo prevé el contrato de concesión de la empresa prestataria Edelap: será del costo de la energía que no tuvieron, más un 25 por ciento como penalidad aplicada a la concesionaria.

Esa vía no es la única para los casos en los que hay interrupciones del servicio y se asocian, por ejemplo, a golpes de tensión. También se puede reclamar el resarcimiento de equipos y si las cosas se empantanan también está la opción de recurrir al Organismo de Control Eléctrico de Buenos Aires (Oceba). Desde el organismo se informó que se puede pedir asistencia telefónica llamando a las líneas gratuitas 148 ó 0800 777 0148, de lunes a viernes entre las 8 y las 20. También funciona como vía el denominado Formulario Único de Reclamo (FUR), que está alojado en la web del organismo, https://www.oceba.gba.gov.ar/nueva_web/reclamos.php

Desde el Oceba se precisó que el descuento en la boleta no será instantáneo. Hay que esperar que finalice el semestre en curso, periodo en el que se compartimentan las actuaciones para la empresa y el organismo. Así las cosas, esta vez habrá que esperar al menos hasta julio para ver en la factura la leyenda “Bonificación Resolución Oceba”.

A la vez, en estos días se puso en marcha un sumario en el que se analiza si corresponde una penalidad a la firma en función del mandato del contrato de concesión, se indicó. Los descuentos no han sido siempre automáticos -se admitió-, como se anuncia para esta vez. Eso sí, la norma no tiene exclusiones: alcanza a todos los medidores que tuvieron una interrupción que supere los 3 minutos.

“Cortes puntuales”

Desde Edelap, se indicó que “el procedimiento es el que establece la regulación vigente y los vecinos no necesitan iniciar ningún trámite especial. Los mecanismos son los del reglamento de suministro establecido por el regulador”.

Sobre la situación en aquellos días tórridos, básicamente entre el miércoles 8 y el domingo 12, según la lupa del Oceba sobre los cortes, se apuntó desde Edelap que “en el contexto de la mayor ola de calor desde 1961 y con récord de potencia en el sistema eléctrico a nivel nacional, localmente no hubo cortes significativos”. No obstante, se reconoció dos cortes “zonales”, en Gonnet y el Estadio Único. Todo lo demás, “fueron casos puntuales” y “todos se resolvieron a horas de ocurridos, siguiendo los procedimientos de trabajo establecidos para atenderlos”, se afirmó.

En zonas La Loma o Tolosa, se denunciaron cortes que superaron las doce horas entre el jueves 9 y el domingo pasado.

Desde la prestataria se reafirmó que “es el regulador el que define si corresponde un resarcimiento o no”.

El malestar en casas y comercios

La situación parece no conformar a comerciantes y usuarios particulares que hablaron con este diario. Eso, por el incordio de no contar con el servicio en situaciones de clima extremo, los problemas asociados a la provisión de agua y la pérdida de alimentos o medicamentos. También hay malestar en el comercio por la afectación de productos y de la posibilidad de tener el comercio en marcha.

“Si alguien perdió mercadería en una casa o un comercio o medicamentos, también puede reclamar”, se indicó desde el Oceba. A la vez, se recomendó recurrir a esas oficinas en caso de considerar insatisfecho el planteo. En La Plata, están en 49 entre 8 y 9, con horario de atención entre las 9 y las 16.

Algunos usuarios denunciaron cortes de hasta 12 horas en los peores días de calor

Martín Bizet, dirigente de la asociación comercial de calle Cantilo y empresario gastronómico, indicó que “los cortes son un problema. No solo es pérdida, sino que hay que trasladar comida a otros locales porque lo que está en frío se pierde. Entonces, entre lo que se pierde y lo que hay que mudar es perdida no solo económica, si no de tiempo y el tiempo es dinero”. Según indicó, en “City Bell hubo mucho corte de luz. Se entiende que hay que hacer arreglos y mejoras, pero la verdad, no son los momentos adecuados para los cortes. Otros, no fueron programados. Fueron por algún incidente en la red de suministro”, dijo y añadió que “hay mucho malestar en el comercio”. Luego, puntualizó que “algunos cortes fueron en hora pico y eso provocó el cierre anticipado del centro comercial”.

En esa línea, apuntó que “cuando el servicio de luz, teléfono, internet o electricidad falla, a la actividad comercial le afecta muchísimo”, dijo e insistió con que “hay mucho malestar en el centro comercial por los cortes, sumado a que no son meses de actividad”.

Reclamo de las cámaras

En esta línea, desde la Federación Empresaria La Plata (Felp) se indicó que los comerciantes nucleados en la cámara de Los Hornos, ACLHO, enviaron notas a Edelap y a la prestataria del servicio de agua, ABSA, en la que se expone el reclamo por el servicio.

En el primer caso, se señala las dificultades que conlleva para la vida cotidiana de las familias, con pérdidas de alimentos y medicamentos. También se precisa sobre el impacto en la actividad comercial con los “aparatos electrónicos, electrodomésticos, elementos de primera necesidad, para empresas pymes y comerciantes que muchas veces, en la intermitencia de cortes y regreso del servicio y/o baja tensión provocan roturas que, en la mayoría de los casos, son irreparables”.

Martín Ranea, de la asociación comercial de Calle 12, dijo que los cortes de principios de mes en esa zona “afectaron el desarrollo de los negocios porque no podían trabajar normalmente y al llegar la tardecita les generaba el cierre anticipado”.

Los comerciantes de Los Hornos enviaron una nota de reclamo a Edelap por los cortes de luz

Según recordó, “la luz iba, venía, se cortaba, regresaba. Fue bastante complejo”. Según consideró, “el comercio debería ser compensado por la empresa con la bonificación de la factura mensual o el proporcional de los días en los que no hubo luz”. En función de eso, dijo que “desde la Asociación juntamos antecedentes para hacer una presentación ante Edelap y el Oceba.

Bizet se mostró pesimista con la chance: “Cuando tuvimos el corte de varios días hace unos años (junio de 2019), vino un resarcimiento en la factura, mínimo. Yo presenté lo que se me quemó y lo que gasté en combustible para un generador y nunca pude cobrar. Entonces, hubo un planteo desde la cámara”, dijo.

En tanto, desde el organismo Provincial se indicó que tras los cortes en la ola de calor hasta el inicio de la semana que pasó, convocarán en los próximos días a los referentes de las entidades comerciales para analizar esos reclamos.

Por el lado del seguro

Bizet contó que los comercios recurren a los seguros: “Lo que hacemos es agrandar la póliza. Muchos comerciantes optan por la medida para salvar los productos eléctricos y por la falta de respuesta de Edelap y del ente regulador”.

El directivo explicó que “hay pólizas de hogar y negocios en las que, dentro de la cobertura, se puede agrandar y agregar cristales, plata en caja, electrodomésticos y va cubriendo cosas impensadas”.

Tal como describió la situación, concluyó en que “se está poniendo de moda la cobertura del contenido del local, la mercadería y los muebles y útiles”.