Horacio Rodríguez Larreta: "Con el kirchnerismo no me pondría de acuerdo nunca"

Luego de lanzar su candidatura a presidente, Horacio Rodríguez Larreta dejó en claro su postura electoral de cara al 2023, donde afirmó que "con el kirchnerismo, no me pondría de acuerdo nunca". Esta frase la resaltó en el contexto de una entrevista mano a mano con Infobae, en la que remarcó que "dialogar no es acordar".

"Una cosa es hablar y otra cosa es acordar. Con el kirchnerismo duro, con lo que representa Cristina y el presidente, el corazón del gobierno, no me pondría de acuerdo nunca. Con gente que cree que hay que liberar a los presos de las cárceles. Con gente que cree que hay que cerrar las escuelas. Que cree que hay que invitar a Maduro porque nuestro amigo es Venezuela, yo no me pondría de acuerdo. Para nada", manifestó Larreta.

A su vez, en esta misma línea, subrayó: "El kirchnerismo no veo que tenga mucha cabida electoral. Va a haber recambio, va a haber una nueva generación, nuevos intendentes, nuevos gobernadores. Hay que dialogar con aquellos que la gente elija de acá para adelante. El Presidente no veo que tenga cabida en la política que viene. La vicepresidenta creo que va a tener cada vez menos. Va a haber una nueva camada que va a elegir la gente".

También se refirió a las agresiones recibidas por Javier Milei: "Mirá, con todo respeto, no le doy ni bola. No me engancho ni un minuto. No creo en eso. Ahora, si el señor está en el Congreso la gente nuestra del Congreso tendrá que interactuar como con todos los bloques".

Sobre este tema, agregó: "Te da bronca la violencia, la agresión. Además tengo familia. Las agresiones son públicas, mis hijas lo leen y me preguntan: “Che papá, ¿qué pasa? ¿Por qué dicen esto?”. ¿Sabés lo que es eso? Es duro. Es muy duro eso. Tener que explicarles a tus hijas que en realidad no es así".

En referencia a la inflación, Larreta sostuvo: "Nadie sabe hoy si la inflación a fin de año va a ser 100, ojalá sea 50 o 20, o 150. No sabemos. Hoy la pobreza está en 40, como viene la mano con este nivel de inflación ojalá se mantenga. Hoy las reservas en el Banco Central son casi cero. Todo eso condiciona mucho lo que puedas hacer o no".

Por último, se refirió al actual Gobierno y dejó en claro que "no tiene un plan": "¿Él? No, el gobierno no tiene un plan. El presidente llegó a decir en los primeros años que él no creía en los planes económicos. Imaginate la barbaridad. Justamente lo que necesita la gente, ¿Sabés qué es? Previsibilidad. Los que ponen la plata en la Argentina y generan laburo son inversiones por lo menos a mediano plazo. Hablábamos de una inversión en un campo, una siembra, animales. Son proyectos a dos, tres, cuatro, cinco años. El presidente no cree en un plan, y ponen el dólar soja por 25 días. Argentina necesita un plan por 25 años".