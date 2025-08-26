El fuerte conflicto entre Nancy Pazos y Robertito Funes: “Prefiere que le descuenten los días”

García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, compró la histórica casa de Maradona y la abrió en los festejos del Mundial
Los periodistas Nancy Pazos y Roberto (Robertito) Funes Ugarte atraviesan un fuerte enfrentamiento, al punto en que la comunicadora no quiere compartir el lugar de trabajo con su par, por lo que incluso preferiría que “le descuenten los días”, antes que laborar con Funes.
El conflicto tuvo lugar a causa de la ausencia de Georgina Barbarrosa a la conducción de su programa “A la Barbarrosa”, espacio que ocupa el presentador, por lo que Pazos decidió no asistir a la mesa en donde es panelista y tantas veces la posicionó en la polémica por sus cruces con Mariana Brey.
Asimismo, el reemplazo de Pazos fue Diego Brancatelli con el fin de balancear las opiniones políticas en un contrapunto con Brey, como oposición a la mirada oficialista e inició esta mañana con un habitual programa y sin mayores conflictos. Además, según trasciende en las últimas horas, el panelista sería un futuro invitado al programa Por El Mundo, junto a Marley.
Por su parte, Funes Ugarte señaló: “Que Nancy no está, lo sabemos desde el primer día. Acá, la única irremplazable es Georgina, el resto, somos todos funcionales. Tengo unos compañeros excelentes y el programa se hace solo, todo fluye en la mesa”.
Sin embargo, Brey no sostuvo la postura políticamente correcta de “Robertito” y en cuanto se le mencionó la ausencia de Pazos ironizó: “No me había dado cuenta. De Branca -Diego Brancatelli- ya sabía que iba a venir, la producción me avisó y me parece una buena incorporación”.
Al tiempo, Mariana señaló que “desconoce” cuándo sería el regreso de Pazos porque “no es un tema que le interese”. Mientras que Brancatelli destacó que no hubo un “clima tenso” porque “no fue Nancy”. La misma Pazos optó por informar que no fue televidente del programa: “No lo veo, no miro tele, tampoco miro mi emisión de los viernes porque sino no tengo tiempo para leer. No me gusta como conduce Robertito y uno elige de quién ser panelista”.
