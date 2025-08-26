Argentina declaró terrorista al Cártel de los Soles y se alineó con la estrategia de Estados Unidos

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo, otro está roto y hay uno que no lograron desbloquear
La Justicia abrió el celular de Spagnuolo, otro está roto y hay uno que no lograron desbloquear
Afloja el dólar oficial, pero trepa el Riesgo País en medio del escándalo por las presuntas coimas
"Sin riesgo de derrumbe": hay fecha para que los vecinos vuelvan a sus casas en diagonal 77 y 48
Makintach en problemas: se admitió la acusación y la jueza va a juicio político
Paro docente en la UNLP: se siente con fuerza en los colegios y es dispar en las facultades
Tras la interna Máximo - Kicillof, le respondieron desde Gobernación: "En La Plata se invirtió como nunca"
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
Así es la lujosa casa de Gime Accardi y Nico Vázquez donde vivieron su historia de amor, todas las fotos
Se termina el calvario por el caos de tránsito en el paso a nivel de Villa Elisa: esta semana se habilita
Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Una docente de La Plata, acusada de maniatar y amordazar a nenes por portarse mal
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Cucarachas y ropa regalada: Nicole Neumann e Ivana Figueiras se odian hace mucho tiempo, los motivos
¡Explosiva! Zaira Nara sorprendió con una producción en topless en las playas de México: las fotos
Un jacarandá que pide auxilio por una pérdida de agua y la indignación de los vecinos con ABSA
Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas
Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata
Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
La juventud y el futuro: para los secundarios, el dinero es una traba
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
Fuego, tensión y asistencia a vecinos por inhalación de monóxido de carbono en Arturo Seguí
En medio de la tragedia sanitaria, robaron ampollas de fentanilo: eran para terapia intensiva
Alak recibió a pastores para tratar temas sociales y de contención comunitaria
¿Invierno en retirada? Sol y temperatura de primavera este martes en La Plata
Yanina Latorre habló con Javier Milei y le dijo toda la verdad sobre su relación con Fátima Flórez
Arrancó el tercer día de paro de los controladores aéreos y el Gobierno lanzó una advertencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La medida marca un giro de política exterior, fortalece la cooperación hemisférica en seguridad y refleja la sintonía con Washington, que ya había sancionado a esta organización asociada al régimen chavista
Escuchar esta nota
El Gobierno argentino declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una resolución que profundiza el alineamiento de la administración de Javier Milei con los Estados Unidos y que tiene implicancias directas en materia de seguridad, política exterior y relaciones financieras internacionales.
La disposición se formalizó con la incorporación del grupo venezolano al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Desde ahora, Argentina podrá bloquear activos, aplicar sanciones financieras, restringir movimientos y reforzar controles sobre el sistema bancario para impedir que sea utilizado con fines ilícitos.
La medida fue el resultado de un trabajo conjunto de la Cancillería, que encabeza Gerardo Werthein, el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, y el Ministerio de Justicia. Según el comunicado oficial, se trata de “dar cumplimiento a compromisos internacionales y consolidar un marco de cooperación con socios regionales frente al narcoterrorismo”.
El Cártel de los Soles nació en Venezuela a fines de los años ‘90, cuando altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana comenzaron a ser acusados de involucrarse en el tráfico de drogas. Su nombre hace referencia a las insignias (soles) que lucen los generales de esa fuerza en los uniformes.
Con el paso de los años, el grupo fue señalado por agencias internacionales como un entramado narco-militar que no solo controla rutas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, sino que también participa en contrabando de oro, coltán y otros recursos naturales. Su expansión estuvo ligada al ascenso del chavismo y a la protección política que figuras como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello habrían brindado a sus integrantes.
Actualmente, informes de organismos de inteligencia y de Naciones Unidas indican que el Cártel de los Soles mantiene conexiones con organizaciones criminales colombianas, grupos armados irregulares y redes de tráfico transcontinental, lo que lo convierte en un actor central del crimen organizado en América Latina.
La decisión argentina no ocurre en un vacío. Estados Unidos lleva más de una década señalando al Cártel de los Soles como parte de la estructura narco-estatal venezolana. Durante la presidencia de Donald Trump, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a varios de sus líderes y llegó a acusar directamente a Maduro de “jefe de un cártel narcoterrorista”. El actual gobierno de Joe Biden mantuvo esas medidas.
En América Latina, Paraguay y Ecuador ya habían dado el mismo paso de declarar al grupo como organización terrorista. Con esta decisión, Argentina se suma a esa línea y envía un mensaje político claro: priorizará la cooperación hemisférica en seguridad y justicia, alineándose con Washington y alejándose de cualquier ambigüedad frente al régimen venezolano.
El gesto también coincide con la búsqueda del Gobierno de Milei de reposicionar al país como socio estratégico de Estados Unidos en distintos frentes: desde la defensa y el comercio hasta la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
La declaración no solo tiene valor simbólico. La inclusión en el RePET permite:
- Bloquear fondos y activos vinculados a operaciones sospechosas.
- Refinar controles financieros sobre transferencias, bancos y operaciones cambiarias.
- Ampliar la cooperación internacional en inteligencia criminal y terrorismo.
- Proyectar a la Argentina como un actor confiable dentro de los acuerdos multilaterales de seguridad.
Fuentes oficiales remarcaron que la decisión busca “impedir que el sistema financiero argentino sea utilizado como canal para el lavado de activos provenientes del narcotráfico” y fortalecer los mecanismos de sanción frente a organizaciones de carácter transnacional.
Más allá de los efectos técnicos, la declaración refleja un cambio político: Argentina adopta un rol más activo en la agenda de seguridad hemisférica y toma distancia de la posición de neutralidad que había caracterizado a gestiones anteriores respecto del régimen de Maduro.
La Casa Rosada interpreta que el narcoterrorismo venezolano no es solo un problema regional, sino una amenaza global que desestabiliza economías, debilita Estados y alimenta flujos ilegales de armas, drogas y dinero. En esa línea, la decisión busca proyectar a Argentina como un socio dispuesto a respaldar, en los foros internacionales, las estrategias de presión sobre Caracas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí