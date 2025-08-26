Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Makintach en problemas: se admitió la acusación y la jueza va a juicio político

26 de Agosto de 2025

El jurado de jury por enjuiciamiento admitió la acusación y la jueza Julieta Makintach va a juicio político por el escándalo en el documental durante el debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona, el cual fue declarado nulo.

Fuentes del caso le confirmaron que el jurado dictaminó en la audiencia de este martes admitir la acusación contra la magistrada al sostener la existencia de un delito, el cual se debe investigar.

De este modo, tras la decisión de la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento, Makintach ya no puede renunciar a su cargo como jueza.

Previo a esta audiencia, el defensor de Makitanch, Darío Saldaño, presentó diversas apelaciones. Una de ellas es que se suspenda la convocatoria hasta tanto se cumplimente el correcto mecanismo del procedimiento de selección conformación e integración de los conjueces legisladores que intervendrán en el jurado.

A su vez, denunciaron y plantearon en un escrito la recusación por parcialidad manifiesta de Hilda Kogan y que, tras la renuncia de la Senadora Lorena Mandagaran como miembro del jurado, el mismo quedó desintegrado y no se cumplió la manda del art 4 de la ley 13.661, la cual indica que, que se requiere tres suplentes y solo quedarían dos, omitiendo el procedimiento de nombramiento y sus plazos.

Ahora, según informaron, Saldaño va a pedir que se suspenda el jury "hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se expida".

