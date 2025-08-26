Nuevo revés judicial para Wanda Nara: tendrá lugar el ámbito penal por desobediencia y difamación

$10.000.000!!! El Súper Cartonazo quedó vacante y acumula un “mega” pozo
El ataque y la defensa en la guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo y ahora, los abogados del futbolista apuntan a acusar a la mediática desde el ámbito penal por difamación y desobediencia.
A pesar de los insistentes pedidos de la justicia, Nara compartió imágenes alusivas o directas sobre sus hijos e hijas, por lo que Elba Marcovechio, representante legal del futbolista instó a una nueva forma de continuar.
“Hay una resolución judicial que cumplimos a rajatabla en donde se había prohibido publicar imágenes de las niñas y no es algo reciente, es una restricción de noviembre. Pero, lleva un procedimiento en donde se deben confirmar cada una de las multas y lleva mucho tiempo”, sostuvo Marcovecchio.
“Aunque hacemos las denuncias por incumplimientos, son tantas cuestiones en el expediente, que hacen a las niñas y a las partes, que es hasta imposible materialmente denunciar cada incumplimiento”, continuó la letrada. “Va a tener que intervenir la justicia penal por la gran cantidad de incumplimientos a las órdenes judiciales. Sería por el delito de desobediencia porque conoce el contenido de la causa judicial y sabe que incumple”, insistió.
“El ámbito penal va a tener que tomar cartas en el asunto porque no alcanza con las multas. Las resoluciones deben cumplirse por el interés protegido que son las nenas y su privacidad”, concluyó la letrada. Por su parte, el letrado penal, Gonzalo Romero Victorica, que es parte del equipo de Marcovecchio, explicó: “Hay que pacificar este conflicto que no tiene gollete y es producto de distintas situaciones de humo, aunque el matrimonio debió tener situaciones de altibajo, zozobra y algarabía de ambas partes”.
“No quiero relativizar y tampoco generar que la señora (Nara) se victimice por mis palabras, pero puedo decir con absoluta convicción que no hubo ningún episodio intramarital que autorice o justifique la intervención de la justicia penal”, continuó Victorica. “Hay ocho denuncias por violencia de género, una de ellas señala que los chicos fueron maltratados por el padre (Icardi) y su novia, por lo que Eugenia Suárez también está denunciada en San Isidro”, añadió.
“La de Maxi López sería la novena”, señaló el abogado al referirse a la acusación del padre de Valentino, Constantino y Benedicto, señalamiento que hizo alusión a supuestos agravios de López hacia el mayor de los niños. Por su parte, Marcovecchio bromeó con la Novena sinfonía de Beethoven.
“En los próximos días, el señor Mauro Icardi va a hacer una denuncia en donde ampliará los otros episodios porque (Nara) desobedeció una vez más y trabajamos para presentar una querella por el delito de calumnias”, sostuvo Romero sobre los dichos de Nara respecto al supuesto embarazo de Suárez y la comparación de la mediática con Julieta Prandi.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
