De la farándula a botinera top: la "ruta sentimental" de Nicki Nicole, de Trueno a Lamine Yamal

La rosarina terminó blanqueando su romance con la joya catalana y confirmó lo que era un secreto a voces. Atrás quedaron Khea, Trueno, Peso Pluma, rumores futboleros y hasta reconciliaciones fallidas
Nicki Nicole decía hace apenas unos meses que estaba enfocada “en ella misma”. Pero el destino le tenía preparado otro guion: en pleno festejo de sus 25, blanqueó con Lamine Yamal, el crack del Barcelona que apenas tiene 18.
La postal romántica lo dijo todo: torta, pétalos, globos rojos, ramo de flores gigante y un abrazo que no dejó dudas. Él subió la foto, ella replicó con corazones prendidos fuego. Fin del misterio. La rosarina pasó oficialmente al club de las botineras top.
La primera relación famosa de Nicki fue con Khea. Corría 2019, recién arrancaban en el freestyle y se acompañaban en ese camino de ascenso. Duró poco, pero lo suficiente para dejar huella. Oficialmente, fue “por agendas complicadas”. Extraoficialmente, muchos apuntaron a Trueno.
Las canciones hicieron el resto: Nicki cantando en Mamichula sobre un “wannabe” y Khea devolviendo con “Ayer me llamó mi ex”. Hubo dardos cruzados, sí, pero también reconciliación: hoy mantienen una amistad, e incluso se dejaron ver de fiesta en Madrid junto a Lit Killah y compañía.
El segundo capítulo fue con Trueno, con Bizarrap como Cupido. Grabaron Mamichula y la química fue instantánea. Al poco tiempo se convirtieron en la pareja más querida de la escena urbana argentina.
Hubo amor, giras juntos, posteos melosos y hasta compromiso: ella 21, él 19. Todo parecía ir viento en popa, hasta que en 2023 Nicki confirmó separación vía Instagram. Se habló de infidelidad de parte de Trueno. Ninguno dio detalles, pero la herida se notó.
Tras un tiempo sola, Nicki cayó en las redes de Peso Pluma. Se conocieron grabando un remix y lo suyo explotó rápido. Confirmaron romance en un show en México y sus fans deliraron. Pero la película terminó en drama: apareció un video del cantante tomado de la mano con otra en Las Vegas.
La rosarina no se guardó nada: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo”. Boom. Ruptura pública, redes en llamas y Nicki otra vez soltera.
A partir de ahí, cada movimiento suyo fue leído como posible romance. Se la vinculó con Nicolás Fonseca, volante de River, porque se seguían en Instagram y él fue a un recital. Después, con Enzo Fernández, a quien se la vio con ella en un boliche. El nombre de Krom (Federico Romero) también entró en la lista: un ramo de flores “misterioso” lo delató.
Y como si fuera poco, en el verano europeo la vieron de nuevo cerca de Trueno, en un show en Valladolid y en un yate por Ibiza. ¿Reconciliación? Ellos nunca lo aclararon, pero dejaron pistas que jugaron con la ilusión de los fans.
Mientras tanto, el nombre de Lamine Yamal empezó a sonar cada vez más fuerte. Primero, porque Nicki estuvo en la fiesta de 18 del jugador. Luego, porque se la vio en la tribuna del Camp Nou, con la camiseta del crack. Después llegaron los viajes en jet privado, los paseos por Mónaco y las selfies sospechosas.
Hasta que el 25 de agosto, en el cumpleaños de ella, lo confirmaron: Nicki Nicole y Lamine Yamal son pareja. La cantante rosarina, que arrancó rapeando en plazas, ahora disfruta su presente como estrella global y pareja de la nueva promesa del fútbol español.
De Khea a Trueno, de Peso Pluma a rumores con futbolistas, la historia amorosa de Nicki Nicole tuvo de todo: canciones con indirectas, compromisos rotos, traiciones públicas y reconciliaciones frustradas. Ahora, con apenas 25 años, la rosarina suma un nuevo capítulo que la saca del mapa de la música urbana y la mete de lleno en el mundo botinero.
Y como manda el manual del chusmerío, la pregunta es: ¿será Lamine Yamal el definitivo o sólo otra estación en la ruta sentimental de Nicki Nicole?
Nicki Nicole con Trueno
