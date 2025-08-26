Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

De la farándula a botinera top: la "ruta sentimental" de Nicki Nicole, de Trueno a Lamine Yamal

La rosarina terminó blanqueando su romance con la joya catalana y confirmó lo que era un secreto a voces. Atrás quedaron Khea, Trueno, Peso Pluma, rumores futboleros y hasta reconciliaciones fallidas

De la farándula a botinera top: la "ruta sentimental" de Nicki Nicole, de Trueno a Lamine Yamal
26 de Agosto de 2025 | 14:54

Escuchar esta nota

Nicki Nicole decía hace apenas unos meses que estaba enfocada “en ella misma”. Pero el destino le tenía preparado otro guion: en pleno festejo de sus 25, blanqueó con Lamine Yamal, el crack del Barcelona que apenas tiene 18.


La postal romántica lo dijo todo: torta, pétalos, globos rojos, ramo de flores gigante y un abrazo que no dejó dudas. Él subió la foto, ella replicó con corazones prendidos fuego. Fin del misterio. La rosarina pasó oficialmente al club de las botineras top.

Khea, freestyle y celos

La primera relación famosa de Nicki fue con Khea. Corría 2019, recién arrancaban en el freestyle y se acompañaban en ese camino de ascenso. Duró poco, pero lo suficiente para dejar huella. Oficialmente, fue “por agendas complicadas”. Extraoficialmente, muchos apuntaron a Trueno.
Las canciones hicieron el resto: Nicki cantando en Mamichula sobre un “wannabe” y Khea devolviendo con “Ayer me llamó mi ex”. Hubo dardos cruzados, sí, pero también reconciliación: hoy mantienen una amistad, e incluso se dejaron ver de fiesta en Madrid junto a Lit Killah y compañía.

Trueno: amor, hitazo y compromiso

El segundo capítulo fue con Trueno, con Bizarrap como Cupido. Grabaron Mamichula y la química fue instantánea. Al poco tiempo se convirtieron en la pareja más querida de la escena urbana argentina.
Hubo amor, giras juntos, posteos melosos y hasta compromiso: ella 21, él 19. Todo parecía ir viento en popa, hasta que en 2023 Nicki confirmó separación vía Instagram. Se habló de infidelidad de parte de Trueno. Ninguno dio detalles, pero la herida se notó.

Peso Pluma: escándalo global

Tras un tiempo sola, Nicki cayó en las redes de Peso Pluma. Se conocieron grabando un remix y lo suyo explotó rápido. Confirmaron romance en un show en México y sus fans deliraron. Pero la película terminó en drama: apareció un video del cantante tomado de la mano con otra en Las Vegas.
La rosarina no se guardó nada: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo”. Boom. Ruptura pública, redes en llamas y Nicki otra vez soltera.

Los rumores que la siguieron

A partir de ahí, cada movimiento suyo fue leído como posible romance. Se la vinculó con Nicolás Fonseca, volante de River, porque se seguían en Instagram y él fue a un recital. Después, con Enzo Fernández, a quien se la vio con ella en un boliche. El nombre de Krom (Federico Romero) también entró en la lista: un ramo de flores “misterioso” lo delató.
Y como si fuera poco, en el verano europeo la vieron de nuevo cerca de Trueno, en un show en Valladolid y en un yate por Ibiza. ¿Reconciliación? Ellos nunca lo aclararon, pero dejaron pistas que jugaron con la ilusión de los fans.

LE PUEDE INTERESAR

¡Ta tan, ta tannnn! ¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce! Impacto mundial swiftie

LE PUEDE INTERESAR

"Me empaché ¿Cómo no me voy a comer semejante bombón?" Picante confesión de Dalila por El Polaco

El gran salto

Mientras tanto, el nombre de Lamine Yamal empezó a sonar cada vez más fuerte. Primero, porque Nicki estuvo en la fiesta de 18 del jugador. Luego, porque se la vio en la tribuna del Camp Nou, con la camiseta del crack. Después llegaron los viajes en jet privado, los paseos por Mónaco y las selfies sospechosas.
Hasta que el 25 de agosto, en el cumpleaños de ella, lo confirmaron: Nicki Nicole y Lamine Yamal son pareja. La cantante rosarina, que arrancó rapeando en plazas, ahora disfruta su presente como estrella global y pareja de la nueva promesa del fútbol español.

De Khea a Trueno, de Peso Pluma a rumores con futbolistas, la historia amorosa de Nicki Nicole tuvo de todo: canciones con indirectas, compromisos rotos, traiciones públicas y reconciliaciones frustradas. Ahora, con apenas 25 años, la rosarina suma un nuevo capítulo que la saca del mapa de la música urbana y la mete de lleno en el mundo botinero.
Y como manda el manual del chusmerío, la pregunta es: ¿será Lamine Yamal el definitivo o sólo otra estación en la ruta sentimental de Nicki Nicole?

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Nicki Nicole con Trueno

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas

Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata

El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años

Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto
Últimas noticias de Espectáculos

¡Ta tan, ta tannnn! ¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce! Impacto mundial swiftie

"Me empaché ¿Cómo no me voy a comer semejante bombón?" Picante confesión de Dalila por El Polaco

La actriz Erika De Sautu Riestra aclaró versiones de pelea con La China Suárez ¿Problemas en la serie En El Barro?

Cucarachas y ropa regalada: Nicole Neumann e Ivana Figueiras se odian hace mucho tiempo, los motivos
La Ciudad
Un jacarandá que pide auxilio por una pérdida de agua y la indignación de los vecinos con ABSA
Paro docente en la UNLP: se siente con fuerza en los colegios y es dispar en las facultades
"Sin riesgo de derrumbe": hay fecha para que los vecinos vuelvan a sus casas en diagonal 77 y 48
Se termina el calvario por el caos de tránsito en el paso a nivel de Villa Elisa: esta semana se habilita
¿Invierno en retirada? Sol y temperatura de primavera este martes en La Plata
Policiales
Sigue la ronda de indagatorias en La Plata por el fentanilo mortal: quienes son los acusados que declaran
Makintach en problemas: se admitió la acusación y la "jueza de Dios" va a juicio político
Fuego, tensión y asistencia a vecinos por inhalación de monóxido de carbono en Arturo Seguí
Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Deportes
Argentina vs Venezuela ¿cuánto sale ver a la Selección?
Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
Cadillac confirmó a dos pesos pesados para su debut en la Fórmula 1: ¿por qué hay alivio para Colapinto?
Tranquilo: a poco del cruce con Estudiantes, Flamengo goleó 8-0 y clavó récord en Brasil
Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Información General
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor en se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
En medio de la tragedia sanitaria, robaron ampollas de fentanilo: eran para terapia intensiva
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla