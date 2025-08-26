Una joven denunció a su jefe tras un intento de abuso en un negocio de la Megatoma de Los Hornos

Una joven de 21 años, vecina de Los Hornos, denunció este martes a su jefe, dueño de un almacén en la Megatoma, por un episodio de abuso sexual ocurrido durante el inicio de su jornada laboral.

La víctima, que trabajaba desde hace un mes en el comercio ubicado en 144 y 79 bis, relató que a primera hora de la mañana llegó al local junto con el dueño, quien acababa de regresar del mercado con varios productos. Mientras ella acomodaba cajones en el fondo del negocio, el hombre habría empezado a abusarla, pero logró resistirse y escapar del lugar.

La víctima relató que intentó resistirse y forcejeó para liberarse, ante la insistencia de su jefe. Finalmente, logró zafarse y salió del lugar para llamar a su pareja. En el camino a su casa, denunció que fue seguida en auto por el presunto agresor, quien le pidió que no contara lo ocurrido a su esposa y le pedía perdón, intentando persuadirla para que regresara a trabajar como si nada hubiera ocurrido.

La mujer señaló que, en su huida, se cruzó con un joven a quien pidió ayuda, y posteriormente con una ex empleada del mismo almacén, quien le aseguró haber sufrido situaciones similares mientras trabajaba allí. Al llegar a su domicilio, su pareja llamó a la policía y juntos se dirigieron a radicar la denuncia.

En la declaración, la denunciante expresó que el hecho constituyó un abuso sexual y aportó datos del acusado, incluyendo su domicilio y la existencia de cámaras de seguridad en el local, que estarían bajo control del implicado y su esposa.

En esa medida, solicitó medidas cautelares, ante posibles represalias una vez que el comerciante. El caso fue caratulado como abuso sexual y quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar en la investigación.