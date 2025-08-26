Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Jésica Cirio rompió el silencio y habló sobre Piccirillo: "La pasé duro, me estoy recuperando"

Jésica Cirio rompió el silencio y habló sobre Piccirillo: "La pasé duro, me estoy recuperando"
26 de Agosto de 2025 | 15:54

Escuchar esta nota

Jésica Cirio se alejó de los medios luego de su divorcio de Elías Piccirillo, que actualmente está preso. En diálogo con Intrusos, se mostró muy sonriente, aunque con ganas de continuar con un perfil muy bajo.

"Estoy mejor, entrenando que es mi terapia", aseguró Jésica, que negó un romance con Nicolás Trombino, con quien fue vinculada recientemente. "Sé quién es, lo conozco. Creo que tuve como 6 novios", ironizó.

"Estoy feliz, estoy tranquila. Ahora quiero disfrutar el tiempo con mis amigas. Se dicen tantas cosas, estoy bien sola, estoy muy tranquila, tratando de recuperar un poquito mi vida", expresó la modelo. Sobre Elías Piccirillo, descartó una posible reconciliación: "Está todo bien, estoy recuperándome. No estoy con nadie, lejos de eso".

Al ser consultada por su primer marido, Martín Insaurralde, dijo: “¿Cómo no voy a hablar? Es el papá de mi nena. Estoy medio desaparecida de todo y creo que por ahora es lo mejor así. Tuve ofrecimientos para volver a trabajar, pero hoy prefiero estar trabajando de manera privada. Estoy enfocada en la nena, en mis amigas, en estar bien, en la terapia que es el entrenamiento. La pasé duro, ahora es recuperar. Estoy en parte del proceso y no terminó".

 

