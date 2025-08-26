La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado
La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado
$10.000.000: El Súper Cartonazo quedó vacante y acumula un “mega” pozo
Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia
Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud
Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata
VIDEO. Continúa la búsqueda de una pesada banda de polichorros en el Oeste platense señalada tras robos salvajes
"Sin riesgo de derrumbe": hay fecha para que los vecinos vuelvan a sus casas en diagonal 77 y 48
Jésica Cirio rompió el silencio y habló sobre Piccirillo: "La pasé duro, me estoy recuperando"
Argentina declaró terrorista al Cártel de los Soles y se alineó con la estrategia de Estados Unidos
Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia
Makintach en problemas: se admitió la acusación y la "jueza de Dios" va a juicio político
Paro docente en la UNLP: se siente con fuerza en los colegios y es dispar en las facultades
¡Ta tan, ta tannnn! ¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce! Impacto mundial swiftie
De la farándula a botinera top: la "ruta sentimental" de Nicki Nicole, de Trueno a Lamine Yamal
Tras la interna Máximo - Kicillof, le respondieron desde Gobernación: "En La Plata se invirtió como nunca"
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
Así es la lujosa casa de Gime Accardi y Nico Vázquez donde vivieron su historia de amor, todas las fotos
El libro que aterra a la corona británica: Epstein, el príncipe Andrés y situaciones perturbadoras
Se termina el calvario por el caos de tránsito en el paso a nivel de Villa Elisa: esta semana se habilita
Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
La actriz Erika De Sautu Riestra aclaró versiones de pelea con La China Suárez ¿Problemas en la serie En El Barro?
"Me empaché ¿Cómo no me voy a comer semejante bombón?" Picante confesión de Dalila por El Polaco
Una docente de La Plata, acusada de maniatar y amordazar a nenes por portarse mal
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Cucarachas y ropa regalada: Nicole Neumann e Ivana Figueiras se odian hace mucho tiempo, los motivos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Jésica Cirio se alejó de los medios luego de su divorcio de Elías Piccirillo, que actualmente está preso. En diálogo con Intrusos, se mostró muy sonriente, aunque con ganas de continuar con un perfil muy bajo.
"Estoy mejor, entrenando que es mi terapia", aseguró Jésica, que negó un romance con Nicolás Trombino, con quien fue vinculada recientemente. "Sé quién es, lo conozco. Creo que tuve como 6 novios", ironizó.
"Estoy feliz, estoy tranquila. Ahora quiero disfrutar el tiempo con mis amigas. Se dicen tantas cosas, estoy bien sola, estoy muy tranquila, tratando de recuperar un poquito mi vida", expresó la modelo. Sobre Elías Piccirillo, descartó una posible reconciliación: "Está todo bien, estoy recuperándome. No estoy con nadie, lejos de eso".
Al ser consultada por su primer marido, Martín Insaurralde, dijo: “¿Cómo no voy a hablar? Es el papá de mi nena. Estoy medio desaparecida de todo y creo que por ahora es lo mejor así. Tuve ofrecimientos para volver a trabajar, pero hoy prefiero estar trabajando de manera privada. Estoy enfocada en la nena, en mis amigas, en estar bien, en la terapia que es el entrenamiento. La pasé duro, ahora es recuperar. Estoy en parte del proceso y no terminó".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí