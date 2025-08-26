Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

¡Ta tan, ta tannnn! ¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce! Impacto mundial swiftie

La reina del pop y el jugador de la NFL anunciaron su compromiso con un posteo romántico que incluyó anillo, flores, y hasta canción dedicada. El fandom no puede más de emoción

¡Ta tan, ta tannnn! ¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce! Impacto mundial swiftie
26 de Agosto de 2025 | 14:42

Escuchar esta nota

¡Sorpresa mundial! Mientras todos seguían comentando el anuncio de su próximo disco “The Life Of A Showgirl”, Taylor Swift tiró una bomba aún más grande: ¡se casa con Travis Kelce! Sí, la pareja sensación de 2023/2024 decidió dar el gran paso y lo contó con toda la pompa en Instagram.

En el posteo, musicalizado con So High School —el tema que Taylor le dedicó a su chico—, la cantante mostró el lujoso anillo y las fotos de la propuesta. Travis, todo un romántico, se arrodilló en medio de un jardín repleto de flores blancas, rojas y rosas. Las imágenes hablan por sí solas: abrazos, sonrisas y un diamante que brilla como un estadio lleno.

Los fans lo describieron así: “Es como si tu profe de inglés y tu profe de gimnasia se casaran”. Y sí, nadie lo vio venir, pero todos lo celebran.

Un anillo de película

El detalle que más llamó la atención fue la joya que Taylor ya luce en su mano izquierda: una banda dorada con un diamante central que podría iluminar un estadio entero. Swift lo mostró orgullosa en varias fotos, y la pieza ya generó furor entre las joyerías que quieren copiar el modelo.

En cuestión de minutos, la etiqueta #TaylorAndTravisEngaged se volvió tendencia global en X, Instagram y TikTok. Los memes no tardaron en aparecer: desde fanáticos comparando la propuesta con escenas de The Notebook hasta otros que ya especulan con qué vestirá la cantante en su boda.

Las pistas que dio Tylor

Estas son las pistas que vino dejando Taylor dejó y nadie quiso ver:

- El vestido blanco misterioso: en una sesión de fotos reciente, apareció con un look muy bridal que el fandom interpretó como “moda”... ¡era spoiler!

- El anillo que brillaba antes: en un par de apariciones públicas, se notó “algo raro” en su mano izquierda, pero todos miraron para otro lado.

- So High School: la letra de la canción ya era prácticamente un voto matrimonial.

- Flores everywhere: en los últimos shows, se multiplicaron los arreglos florales en backstage. ¿Pistas románticas? Obvio.

Las celebridades reaccionan

Los swifties enloquecieron: algunos llorando de felicidad en vivo en Twitch, otros editando compilados de “los mejores momentos de Taylor y Travis”, y hasta los más escépticos que juraban que todo era un truco de marketing, tuvieron que rendirse ante las fotos del compromiso.

Famosos también se sumaron al festejo: Selena Gomez comentó con una seguidilla de corazones, y hasta la NFL hizo un posteo especial felicitando a su estrella. “El touchdown más importante de su vida”, escribieron.

¿Cómo será la boda del año?

Las especulaciones ya están a la orden del día. ¿Dónde será? ¿Nashville, Nueva York, Londres? ¿Quién cantará? Algunos sueñan con Ed Sheeran interpretando el vals, otros con Beyoncé siendo madrina musical. Y, obvio, no falta quien ya pide que haya transmisión global para que nadie se pierda el evento.

Lo único seguro es que el casamiento de Taylor Swift no será un evento privado cualquiera: será un show mundial, con la misma magnitud de una gira de estadios.

Impacto global swiftie

El anuncio dejó al fandom sin aire: los timelines explotaron, TikTok se llenó de teorías, y hasta los haters se rinden ante el nuevo capítulo de la saga Swift. Porque no es solo una boda: es un evento global que ya promete convertirse en el casamiento del año (y quizás de la década).

Taylor, ícono absoluto de la música pop, y Travis, astro del deporte norteamericano, sellan así un romance que combina estadios, touchdowns y giras sold out. El planeta entero ya está invitado al casamiento más swiftie de la historia.

