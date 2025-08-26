Ángel "Fideo" Di María habló de la ayuda de la AFA a Rosario Central: “Siempre me meten en todos los quilombos”

García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, compró la histórica casa de Maradona y la abrió en los festejos del Mundial
La experimentada figura y delantero de Rosario Central, Ángel Di María, se refirió a los comentarios que aseguran que el Canalla recibe ayuda de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y afirmó que “siempre me meten en todos los quilombos”.
Sin lugar a duda, la llegada del campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 revolucionó el fútbol albiceleste e impactó de gran manera en Rosario Central que, en seis fechas, está sexto con 10 puntos e invicto.
A pesar de este buen rendimiento, en redes sociales se generó la suspicacia de una posible ayuda de la AFA a Rosario Central desde la llegada de Di María que, sobre esto, respondió: “Lo tomo como algo normal, porque a mí siempre me meten en todos los quilombos. Yo creo que los dos penales que tuvimos fueron claros. Y si tuviéramos ayuda, estaríamos primeros y no en la posición en la que estamos. No le doy importancia a eso, cada uno puede opinar lo que quiera”.
“Los domingos como asado en mi casa, pero yo no tengo nada que ver, no es que lo llamo a ‘Chiqui’ Tapia para que ponga los partidos de Central los sábados. Pero bueno, tampoco me gusta jugar a las cuatro y media de la tarde y juego, a esa hora me gusta dormir la siesta”, agregó el ex Paris Saint Germain de Francia.
Sobre el nivel con el que se encontró en el fútbol argentino, el jugador de 37 años declaró: “El fútbol argentino está difícil, está muy complicado. La mayoría de los partidos terminan muy ajustados. Mucho se habla de que a Alejo (Veliz) o a (Enzo) Copetti les está costando convertir, pero es algo que les está pasando a todos los delanteros. No es fácil, todos los equipos nos juegan con cinco atrás y eso quiere decir que nos respetan mucho”.
“Yo no creo que me esté costando, siento que me adapté muy bien. A veces las cosas no salen pero es por otros factores, esto no es tenis, es fútbol y tiene que ver lo colectivo que tenemos que seguir trabajando” añadió.
Por último, Di María analizó lo que fue el clásico de Rosario ante Newell´s donde se definió por un gol suyo a poco para el final: “Nosotros desde el primer minuto salimos a ganar el partido. Cuando se te cierran con cinco defensores atrás, se complica entrar. Pero creo que fue un premio a ese intento constante por querer ganar el partido”.
“Cuando volví a mi casa me puse a ver el partido de nuevo y vi que en el segundo tiempo Newell 's sólo tuvo la situación de Cocoliso (Carlos González), nada más. Mi mamá lloró mucho el sábado y creo que todavía sigue llorando de emoción. Ella es la que más quería esto y sabía que este partido podía ser una bisagra para desbloquear mi nuevo arranque acá en Central” concluyó.
