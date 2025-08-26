Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
EN VIVO
El streaming de EL DIA: de 18 a 20, "UN DÍA MÁS"

Ampliar
Deportes

Guardia alta: hay árbitro para Central Córdoba vs Estudiantes y Gimnasia vs Atlético Tucumán

Guardia alta: hay árbitro para Central Córdoba vs Estudiantes y Gimnasia vs Atlético Tucumán
26 de Agosto de 2025 | 19:19

Escuchar esta nota

La Liga Profesional de Fútbol presentó la agenda de la fecha 7 del Torneo Clausura. Estudiantes visitará a Central Córdoba el sábado a las 17 hs y Gimnasia recibirá a Atlético Tucumán el lunes a la misma hora. 

Fecha 7

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)

LE PUEDE INTERESAR

Di María habló de la ayuda de la AFA a Rosario Central: “Siempre me meten en todos los quilombos”

LE PUEDE INTERESAR

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Jorge Broggi

19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Romero

21.15 Instituto – Independiente (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Jorge Ethen

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

Sábado 30 de agosto

14.45 San Lorenzo – Huracán (Interzonal) (ESPN Premium/ TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlotta

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Nelson Sosa

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Gastón Suárez

21.30 Vélez – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Matías Bianchi

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: José Carreras

AVAR: Gisella Trucco

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Ariel Penel

AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 River – San Martín SJ (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariana De Almeida

21.15 Racing – Unión (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Joaquin Gil

Lunes 1 de septiembre

17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Javier Mihura

19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Franco Acita

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas

Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto

Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Últimas noticias de Deportes

Di María habló de la ayuda de la AFA a Rosario Central: “Siempre me meten en todos los quilombos”

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

Argentina vs Venezuela ¿cuánto sale ver a la Selección?

Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
El viernes inaugurarán el Sendero El Coronillo en la Reserva Natural El Destino
$10.000.000!!! El Súper Cartonazo quedó vacante y acumula un “mega” pozo
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia
Policiales
Ensenada: detienen a menor armado, con frondoso prontuario, que intentó ocultarse en un baño de mujeres
García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, compró la histórica casa de Maradona y la abrió en los festejos del Mundial
Desbarataron redes de abuso sexual infantil tras una serie de allanamientos en la Provincia y varios puntos del país
Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata
VIDEO. Continúa la búsqueda de una pesada banda de polichorros en el Oeste platense señalada tras robos salvajes
Espectáculos
El fuerte conflicto entre Nancy Pazos y Robertito Funes: “Prefiere que le descuenten los días”
Jésica Cirio rompió el silencio y habló sobre Piccirillo: "La pasé duro, me estoy recuperando"
El libro que aterra a la corona británica: Epstein, el príncipe Andrés y situaciones perturbadoras
Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud
De la farándula a botinera top: la "ruta sentimental" de Nicki Nicole, de Trueno a Lamine Yamal
Política y Economía
Fentanilo mortal: se atrasó la creación de la comisión investigadora en Diputados
Argentina declaró terrorista al Cártel de los Soles y se alineó con la estrategia de Estados Unidos
Elecciones: encuesta revela que el 94% de los bonaerenses conocen el caso Spagnuolo y un 73% lo considera “grave”
“Lule” Menem, en el ojo de la tormenta: el Gobierno, “por ahora”, lo sostiene
La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla