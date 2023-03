“Disculpe, venimos a robar”: madrugada de terror en el barrio San Carlos

Una familia de San Carlos vivió durante la madrugada de ayer un verdadero calvario luego de que fueran sorprendidos por tres “profesionales del delito”, que llevaron adelante la entradera como si estuvieran siguiendo un manual de procedimiento.

En base a lo que pudo averiguar este diario, el hecho tuvo lugar cuando la dueña del inmueble saboteado y su hijo se encontraban descansando en su vivienda ubicada en 44 bis entre 145 y 146.

Según contó la víctima a este diario, el golpe se caracterizó por que los sujetos jamás se salieron del libreto: la ataron con precintos que ellos mismos portaban, en todo momento se mantuvieron con el rostro cubierto, solo uno de ellos habló y el resto se limitó a seguir órdenes.

El ataque comenzó a ejecutarse minutos después de las 5 de la mañana. aunque no se descarta que la faena delincuencial haya comenzado mucho antes con tareas de inteligencia.

Es que habían pasado tan sólo unos minutos de la salida del esposo rumbo a su trabajo cuando los intrusos irrumpieron en la casa.

Si bien el caso es materia de investigación, todo apunta a que los ladrones estuvieron vigilando la casa y que decidieron lanzar el golpe cuando vieron salir el auto de la familia.

Puntualmente a las 05.24 de la mañana, un fuerte estruendo rompió con la calma de la madrugada y puso en estado de alerta a la dueña de casa que, de forma inmediata, salió de su habitación a ver qué sucedía.

Cuando la mujer llegó al comedor no fue mucho lo que pudo distinguir, ya que el resplandor de la luminaria pública que ingresaba por su puerta destrozada la mantuvo cegada por varios segundos. Solo pudo ver cómo tres espectros avanzaban hacia ella.

Como suele suceder en estos casos, el efecto “terror” fue determinante para que los delincuentes pudieran tomar el control de forma expeditiva y sin mayores complicaciones.

Asegurando que se trataba de un operativo policial, los sujetos obligaron a la mujer a arrojarse al suelo y le indicaron que debía poner sus manos en la espalda.

“Siempre colaboré porque no quería que nos pasara nada. Al principio creí que en realidad se trataba de un allanamiento. Incluso les llegué a decir ‘no somos delincuentes’. Pero cuando me preguntaron dónde guardaba la plata me di cuenta de que algo andaba mal. Alcé la vista y lo confirmé. No tenían ropa de policías y además no se veían las luces de los patrulleros. Por la puerta alcancé a ver que había un auto azul que después me enteré que era un Gol Trend”, contó la víctima.

Por si quedaba alguna duda de que se trataba de ladrones, el que parecía ser el líder del clan se agachó para colocarle los precintos y le dijo “disculpe señora, venimos a robar”.

“En ese mismo momento les pedí que no despertaran a mi hijo. No quería que viera toda esta situación. ‘Quédese tranquila que no le vamos a hacer nada’, me dijo el tipo”, reveló la mujer.

Luego de precintarla y mientras los otros dos sujetos daban vuelta la casa, el jefe de la banda se encargó de la mascota familiar que, naturalmente, no paraba de ladrar.

Fue esa la última esperanza que le quedaba a la mujer para que algún vecino se diera cuenta de que estaba siendo víctima de un asalto y, activara la alarma, pero terminó encerrada en el baño.

“Me volvieron a preguntar dónde tenía la plata y les indiqué donde estaba. Pero les advertí que eran unos pocos pesos que me habían quedado del sueldo pasado. Yo creo que ahí se dieron cuenta de que se habían equivocado de casa”, expuso.

Finalmente, tras unos “eternos” diez minutos de registro e intrusión en los ámbitos más íntimos de la familia, los sujetos lograron armar un botín compuesto por los pocos billetes que la víctima entregó y una computadora portátil.

Sin que nadie se percatara de la situación, los tres sujetos abandonaron la propiedad por el frente de la vivienda se subieron al auto y abandonaron la escena.

Tras la partida de los hampones, la mujer logró liberarse después de forzar los precintos lo que le provocó quemaduras en sus muñecas.

Gracias a eso pudo dar aviso a las autoridades y fue auxiliada por vecinos.

En ese marco, por la tarde de ayer la Policía recolectó imágenes de cámaras de seguridad de la zona para obtener alguna pista que conduzca a los hampones.

Se intenta determinar si efectivamente realizaron tareas de vigilancia antes de ingresar a la casa.