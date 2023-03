Demanda millonaria: la justicia de EE.UU. falló contra Argentina por la estatización de YPF

Argentina recibió un revés de la justicia de EE UU en el juicio por la estatización de YPF, específicamente por la expropiación del 51% de las acciones de la compañía. La demanda podría ocasionarle una pérdida millonaria a nuestro país.

El juicio se desarrollo en Nueva York y tras casi ocho años de proceso finalmente este viernes la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dictó sentencia al eximir de responsabilidades a YPF pero sí hacer responsable al Estado argentino. Es por ese motivo que deberá pagar indemnizaciones de entre U$S7000 millones y U$S19.8000 millones, de acuerdo a las estimaciones de los fondos demandantes. Así, nuestro país ahora tiene dos instancias más para apelar el fallo en su contra adverso, aunque tiene la obligación de pagar una garantía.

Se infomó que los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra la Argentina e YPF a accionistas de la petrolera cuando se estatizó, ganaron con sus planteos de que, en aquel momento, el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, cuando expropió el 51%.

En su fallo, la jueza dijo que “la República prometió a los tenedores de valores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control sobre el número requerido de acciones”. Y agregó: “El Tribunal está de acuerdo en que el precio de oferta pública que la República (Argentina) habría estado obligada a ofrecer si la República [Argentina] cumpliera con los Estatutos es la medida apropiada de los daños compensatorios de los demandantes. Debido a que el Tribunal no puede identificar la fecha en la que República activó su obligación de oferta pública de adquisición, no puede determinar la fecha de notificación contractual y, por lo tanto, no puede cuantificar los daños compensatorios de los Demandantes”.