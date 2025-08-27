Taiana se mete en la campaña bonaerense

El primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, desembarcó ayer en la campaña provincial del peronismo, de cara al 7 de septiembre. Fue al compartir una actividad política en Ensenada, que encabezó el gobernador, Axel Kicillof.

Se trató de un encuentro multisectorial sobre Marina Mercante, Industria Naval y Vías Navegables, del que también participaron el ministro de Trabajo, Walter Correa, y el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, además de los intendentes de Ensenada y Berisso, Mario Secco y Fabián Cagliardi.

La movida se da en un contexto de campaña electoral en la que la ley ya impide la realización de anuncios de gobierno, por lo que el énfasis del candidato fue el acompañamiento al mandatario provincial.

De este modo, Taiana, que se postula como primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre, participó así de la campaña para legisladores provinciales y concejales en la Provincia. Pero, además, el excanciller redoblará la apuesta hoy, cuando comparta una charla con Kicillof y el intendente platense, Julio Alak, en el Instituto de Capacitación Política que preside el jefe comunal.

Taiana, además, visitará el edificio Karakachof de la UNLP, en una doble jornada de recorridas en territorio bonaerense.