ARBA suspendió los embargos hasta fin de año y lanzó ayuda fiscal

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó mediante la Resolución Normativa 19/25, publicada en el Boletín Oficial, la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de las medidas cautelares previstas en el artículo 14 del Código Fiscal en los juicios de apremio.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, sostuvo que “esta suspensión se enmarca en el paquete de medidas de alivio y acompañamiento al sector productivo que anunció el gobernador Axel Kicillof”.

“Desde que asumió (Javier) Milei cerraron más de 15 mil unidades productivas y se perdieron casi 224 mil puestos de trabajo. Frente a ese escenario, la Provincia despliega un Estado presente que cuida a las pymes y al empleo bonaerense”, indicó en un comunicado.

En los fundamentos de la medida se explicó que la misma es de “carácter excepcional y transitorio, y responde a la delicada coyuntura económica actual, consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional, que dificultan el cumplimiento de las obligaciones tributarias por motivos ajenos a la voluntad de pago”.

“El objetivo es facilitar la regularización de deudas sin comprometer la actividad económica de contribuyentes y responsables solidarios, y sostener el entramado productivo de la Provincia”, se añadió. El paquete anunciado por el gobernador Kicillof incluye iniciativas de administración tributaria que buscan aliviar la carga fiscal y simplificar trámites, remarcó la Gobernación.

El plan anunciado por Kicillof contempla distintas herramientas de administración tributaria para aliviar la carga impositiva y mejorar la liquidez de las empresas:

Nuevo régimen SAF 0: ajuste de alícuotas para evitar acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos y liberar capital de trabajo.

Reordenamiento de Agentes de Recaudación: plataforma digital de comprobantes, inscripción y bajas de oficio, y suspensión de agentes incumplidores.

Mejora en devoluciones exprés: aumento del tope automático de $1 millón a $3,5 millones, con acreditación en hasta 72 horas.

Inscripción de oficio al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos: incorporación automática de monotributistas bonaerenses que aún no adhirieron.

“Este conjunto de medidas busca dar alivio inmediato y, al mismo tiempo, simplificar el sistema tributario. Nuestra prioridad es acompañar al sector productivo, sostener el empleo y cuidar a las pymes”, concluyó Girard.