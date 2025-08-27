Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Para las pymes

ARBA suspendió los embargos hasta fin de año y lanzó ayuda fiscal

ARBA suspendió los embargos hasta fin de año y lanzó ayuda fiscal
27 de Agosto de 2025 | 01:30
Edición impresa

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó mediante la Resolución Normativa 19/25, publicada en el Boletín Oficial, la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de las medidas cautelares previstas en el artículo 14 del Código Fiscal en los juicios de apremio.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, sostuvo que “esta suspensión se enmarca en el paquete de medidas de alivio y acompañamiento al sector productivo que anunció el gobernador Axel Kicillof”.

“Desde que asumió (Javier) Milei cerraron más de 15 mil unidades productivas y se perdieron casi 224 mil puestos de trabajo. Frente a ese escenario, la Provincia despliega un Estado presente que cuida a las pymes y al empleo bonaerense”, indicó en un comunicado.

En los fundamentos de la medida se explicó que la misma es de “carácter excepcional y transitorio, y responde a la delicada coyuntura económica actual, consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional, que dificultan el cumplimiento de las obligaciones tributarias por motivos ajenos a la voluntad de pago”.

“El objetivo es facilitar la regularización de deudas sin comprometer la actividad económica de contribuyentes y responsables solidarios, y sostener el entramado productivo de la Provincia”, se añadió. El paquete anunciado por el gobernador Kicillof incluye iniciativas de administración tributaria que buscan aliviar la carga fiscal y simplificar trámites, remarcó la Gobernación.

El plan anunciado por Kicillof contempla distintas herramientas de administración tributaria para aliviar la carga impositiva y mejorar la liquidez de las empresas:

LE PUEDE INTERESAR

Otro fallo a favor de Argentina

LE PUEDE INTERESAR

Los Milei, en el regimiento Patricios ubicado en Palermo

Nuevo régimen SAF 0: ajuste de alícuotas para evitar acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos y liberar capital de trabajo.

Reordenamiento de Agentes de Recaudación: plataforma digital de comprobantes, inscripción y bajas de oficio, y suspensión de agentes incumplidores.

Mejora en devoluciones exprés: aumento del tope automático de $1 millón a $3,5 millones, con acreditación en hasta 72 horas.

Inscripción de oficio al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos: incorporación automática de monotributistas bonaerenses que aún no adhirieron.

“Este conjunto de medidas busca dar alivio inmediato y, al mismo tiempo, simplificar el sistema tributario. Nuestra prioridad es acompañar al sector productivo, sostener el empleo y cuidar a las pymes”, concluyó Girard.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Presión para que Lule Menem deje el gobierno

La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía

Avanza la causa: con allanamientos y peritaje de celulares

Bronca en Lanús: pareja de Castillo alentó a River

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
Últimas noticias de Política y Economía

El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco

Avanza la causa: con allanamientos y peritaje de celulares

Milei compartió una defensa de la droguería nombrada en los audios

Presión para que Lule Menem deje el gobierno
Policiales
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Un cuadro robado por nazis y la pista argentina
Deportes
Amondarain, el jugador Pincha del momento
El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba
Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía
Información General
Paro de controladores: más de 15.000 pasajeros afectados
La ONU creó un grupo orientador en temas de IA
Bots de IA son inconsistentes al responder sobre suicidio
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
Espectáculos
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones
“Relación razonable”: qué dijo Milei sobre su reconciliación con Fátima Florez
¿Se despide?: Santiago Del Moro habló sobre su situación en Telefé

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla